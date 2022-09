Milly Carlucci senza peli sulla lingua: “Ecco cosa penso di Maria…”. Nuovo scossone Rai?

La conduttrice di Rai 1 intervistata sul suo prossimo progetto televisivo ha tirato un bilancio di quello che “Ballando 2022” offrirà ai telespettatori quest’anno.

I motori sono accesi e si stanno scaldando in attesa dell’avvio delle 17esima stagione di “Ballando con le stelle” che partirà il prossimo 8 ottobre sempre sulla rete Rai ammiraglia.

Milly Carlucci ancora al timone del dancing show più amato di sempre, con una squadra a bordo di tutto rispetto.

Da Iva Zanicchi (la prima ad accettare la sfida), a Nino D’Angelo, Giampiero Mughini, Rosanna Banfi, Enrico Montesano, Lorenzo Biagiarelli, Gabriel Garko, Paola Barale, Luisella Costamagna, Marta Flavi, Giampiero Mughini, Alex Di Giorgio e Alessandro Egger, Rosanna Banfi ed infine Ema Stokholma.

Milly lancia la bomba su Maria, rivalità acerrima?

Visto che mancano pochissimi giorni alla ripartenza, la presentatrice è stata intervistata da La Repubblica per fare un bilancio provvisorio di quello che sarà offerto ai telespettatori quest’anno.

Tante le novità in ballo che verranno snocciolate nel corso delle varie puntate, studiate ad hoc per tenere alto lo share. Aspetto questo che quindi non le fa temere la concorrenza del sabato sera di Canale 5 dove la sua rivale Maria De Filippi è ancora presente con “Tu sì quel vales”.

Le chiedono se ha timore che gli indici di ascolto possano oscillare. Milly nega tutto, è sicura che anche quest’anno la sua trasmissione darà i frutti sperati. E riguardo la moglie di Costanzo invece che cosa pensa? C’è da temere?

Le parole di Milly scaldano il web: cosa ha rivelato la conduttrice abruzzese?

Maria e Milly sono due conduttrici “vecchio stampo” che in questi anni non hanno mai avanzato nessuna critica reciproca, hanno invece piuttosto taciuto sull’operato l’una dell’altra nel pieno rispetto dei sacrifici portati avanti nel tempo.

Stavolta però la bionda di Rai 1 ha ceduto alle domande insistenti del giornalista e ha deciso di dire la sua sulla De Filippi.

Tra noi c’è una cordialità reciproca che nasce da un grande rispetto, stimarsi non vuol dire essere uguali.

Un concetto profondo e sincero, soprattutto se detto da lei che verso la collega di Mediaset non ha mai avanzato pretese oppure critiche acerrime. Vedremo quindi chi tra le due signore del sabato sera avrà la meglio!

