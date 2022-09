Paola Perego, il retroscena piccante su una collega: “Lo fa sempre”

Paola Perego si lascia andare ad una confessione inaspettata: la sua collega non può fare a meno di una cosa, è un vizio

Paola Perego sta per tornare in televisione con “Citofonare Rai2″ insieme a Simona Ventura, collega e amica. Le due hanno condiviso molti momenti insieme e ancora una volta sono pronte a fare compagnia al pubblico che non vede l’ora di rivederle sul piccolo schermo.

Un’amicizia lunga una vita, fatta di alti e bassi. Le difficoltà non sono mancate, ma insieme le hanno superate tutte. Ed è proprio sulla sua cara amica che l’ex conduttrice della “Talpa” ha rivelato un retroscena insolito.

Citofonare Rai 2, tutti i dettagli

È ufficiale: il 3 ottobre torna l’appuntamento con “Citofonare Rai 2” che andrà in onda ogni domenica mattina dalle 11 alle 13 e sarà condotto da Paola Perego e Simona Ventura.

Il programma sarà composto da varie sezioni di spettacolo con diversi ospiti che non perderanno occasione di raccontare alle presentatrici qualche retroscena delle loro vite o affrontare argomenti di un certo spessore. Oltre alla Perego e alla Ventura, ci sarà anche Alessandra Rametta, una delle star di Tik Tok. La tik toker è conosciuta per le sue imitazioni di influencer o conduttrici come Maria De Filippi e Barbara D’Urso.

Qual è la missione delle due amiche? Tornare ad attirare l’attenzione dei telespettatori nella fascia oraria del daytime mattutino di Rai 2.

Paola Perego, la rivelazione sconvolgente su Simona Ventura

Paola Perego e Simona Ventura hanno da poco rilasciato un’intervista al quotidiano Leggo ed è proprio in questa occasione che l’ex conduttrice della “Talpa” si è lasciata andare a qualche dettaglio sulla sua amica.

La sua compagna di viaggio avrebbe un’abitudine, se così si può definire, cui non può rinunciare. Così ha spiegato che

Qualunque cosa succeda, lei all’ora di Beautiful prende il telefonino, si mette le cuffiette, si isola e si guarda la puntata, pure se siamo in una riunione.

Nonostante questo, però, tra la Perego e la Ventura c’è un rapporto basato sul rispetto e la stima che nessuno potrà mai cancellare a differenza di qualcun altro che, come ha riferito la conduttrice Paola, non lavora con professionalità e correttezza. Non sono stati fatti nomi al riguardo, ma sembra che la diretta interessata abbia fatto un torto alla presentatrice di “Citofonare Rai2”.

