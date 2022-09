Avete mai visto Laura Pausini da piccola? Sul web gira una foto che ha lasciato tutti senza parole: quanta bellezza

È salita sul palco dell’Ariston ed ha conquistato tutti con la sua voce incredibile, ha fatto emozionare Pippo Baudo, all’epoca conduttore del Festival di Sanremo ed ha ottenuto il primo posto con La solitudine. Era il 1993 e Laura Pausini si preparava a diventare una delle cantanti più famose in tutto il mondo.

Oggi, è conosciuta ovunque e la sua musica è arrivata in Sud America. È diventata una star a livello internazionale e i suoi brani sono sempre attuali.

Laura Pausini- Piacere di conoscerti

Ad aprile, Laura Pausini ha pubblicato Laura Pausini-Piacere di conoscerti, un docufilm presente su Amazon Prime che ha riscontrato molto successo e racconta alcuni momenti della sua vita, quelli più nascosti che non ha mai voluto rivelare.

Il progetto nasce dall’idea della cantante di parlare di una lei diversa, ponendosi la domanda: “Se io non avessi vinto Sanremo, cosa avrei fatto?”.

L’artista sembra essere riuscita a darsi una risposta e chi ha visto il film ha conosciuta una Laura B, normale e non famosa.

La cantante da giovane

Nelle ultime ore, Laura Pausini ha condiviso sui social una foto del passato che ha già fatto il giro del web ed ha lasciato i fan a bocca aperta. È datata 1996.

Aveva poco più che venti anni ed era già una tra le cantanti più amate e seguite dal pubblico italiano. I suoi album andavano a ruba e i suoi brani erano emozionanti. Ingenua, però, l’artista continuava a fare la vita di sempre: usciva con gli amici e giocava nel cortile con i suoi cari e familiari.

Nella foto pubblicata mostra Laura Pausini giovane e sorridente, intenta a giocare a ping pong in un giardino. Probabilmente era in compagnia di qualcuno di cui non conosciamo alcun dettaglio. Ma la didascalia ci riporta indietro nel tempo

Era settembre del 1996.

Avevo appena finito di registrare “Le cose che vivi”, uno dei dischi più importanti della mia storia e per festeggiare giocammo a Ping pong!

Indovinate chi vinse?

Sono passati 25 anni da allora e nonostante il successo Laura è rimasta la ragazza umile e dolce dello scatto. Un cuore grande come il suo ha conquistato la stima e l’affetto di milioni di fan che la supportano e sostengono in ogni situazione.

