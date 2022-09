Finalmente arriva la notizia più bella, il bonus carburante è stato esteso a nuove categorie. Scopriamo tutte le news del momento.

In un periodo difficile come questo, il bonus carburante esteso ad altre categorie, è davvero una bellissima notizia. Finalmente (quasi) tutti ne possono usufruire, scopriamo chi sono i fortunati.

In cosa consiste il bonus carburante

La grandissima novità è stata introdotta con il decreto Aiuti ter, è stata resa nota in Gazzetta Ufficiale e riporta alcuni settori ai quali è stato esteso il bonus carburanti mediante un diritto di credito del 20%, un notevole passo avanti viste le condizioni decisamente precarie nelle quali vertono milioni di italiani.

In questo momento il prezzo medio della benzina varia dai 1,689 euro al litro fino ad arrivare a 1,700 euro al litro per la modalità self. Il diesel, sempre self, va invece da 1,799 euro a 1,805 euro al litro. Il Gpl si posiziona tra 0,795 a 0,819 euro al litro mentre il metano si colloca in una posizione decisamente più esigua rispetto agli altri carburanti, lo si trova tra 2,920 e 3,384 al litro.

A chi è stato esteso il bonus?

L’estensione del bonus riguarda delle agevolazioni per l’acquisto di carburante impiegato per i mezzi agricoli, riscaldamento delle serre e fabbricati che producono allevamenti di animali. L’aiuto riguarda il trimestre ottobre/dicembre 2022, viene erogato con fatture di acquisto al netto dell’imposta sul valore aggiunto.

Il governo cerca di aiutare la categoria dei produttori messa a dura prova dall’inflazione arrivata ormai alle stelle. Il costo della vita è notevolmente aumentato e le materie prime sono diventate quasi inaccessibile.

Che mesi ci aspettano?

Sicuramente difficili, molte famiglie non riusciranno a coprire tutte le spese entro Natale, in milioni stanno ricorrendo agli aiuti alimentari delle associazioni preposte per cercare di mettere un piatto caldo a tavola almeno una volta al giorno. Una simile ecatombe ha segnato ancora una volta l’Italia già zoppicante dagli strascichi della pandemia da covid-19. Serve un intervento sostanziale ed incisivo affinché tutti, possano vivere dignitosamente.

