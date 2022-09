Riccardo Guarnieri smascherato da Maria | “Torno a sedermi”, “Ma stamattina hai detto che…”. Bufera!

“Uomini e Donne”, Maria De Filippi smaschera Riccardo Guarnieri: il cavaliere, messo alle strette, ha fornito una risposta che non ha lasciato spazio a dubbi

Sembrava tutto pronto affinché Riccardo Guarnieri si decidesse a lasciare il parterre degli Over per corteggiare la nuova tronista Federica Aversano. La puntata di “Uomini e Donne” di ieri, giovedì 22 settembre, si era chiusa proprio nel segno delle avances del tarantino, rimasto profondamente colpito dalla casertana.

La tronista, tuttavia, non aveva lasciato molte speranze al nativo di Taranto: “dopo quello che ho visto con Ida non ho la spinta nel conoscerti“. Ma Guarnieri, indifferente al “no” di Federica, non ha mancato di invitarla a ballare proprio durante uno dei momenti di pausa annunciati da Maria.

Ciò che il cavaliere ha tentato di spiegare alla Aversano è stato mandato in onda durante l’appuntamento di oggi, con tanto di audio che la conduttrice non si è risparmiata dal trasmettere in diretta. Riccardo, a detta del pubblico, sarebbe stato finalmente “smascherato”.

Riccardo Guarnieri si propone a Federica Aversano: la replica della tronista è insindacabile

Durante il ballo che Guarnieri è riuscito a “strappare” a Federica, i tentativi di approccio del tarantino sono stati molteplici. L’ex di Ida Platano, particolarmente attratto dalla tronista, ha cercato in tutti i modi di convincerla a frequentarlo.

La Aversano, nonostante le gradite lusinghe, è parsa inamovibile: “sei davvero un bell’uomo, ma ho visto troppe cose che ti riguardano e non ho la spinta di conoscerti“. Riccardo, incapace di incassare il rifiuto ricevuto, ha continuato a ribadire il proprio autentico interesse, chiedendo alla casertana di non lasciarsi condizionare dai pregressi con la Platano.

A quel punto, a Riccardo non rimaneva che una sola mossa da mettere in atto. Come fattogli notare da Gianni Sperti e da Maria stessa, il cavaliere avrebbe potuto rispondere in un unico modo al due di picche rifilatogli di Federica.

“Se ti piace tanto lascia il parterre degli Over e siediti con i ragazzi” – gli ha proposto la presentatrice, salvo poi metterlo in guardia su un’ulteriore, inevitabile conseguenza – “però se lei ti elimina devi lasciare il programma“.

Il tarantino, in evidente difficoltà, ha tentato di spostare l’attenzione sulla poca chiarezza di Federica, che non gli avrebbe fornito i presupposti per iniziare una conoscenza. Come sottolineato dalla De Filippi, tuttavia, giunto a quel punto il cavaliere era davvero in trappola.

“Uomini e Donne”, Maria De Filippi smaschera Riccardo Guarnieri: scoppia la polemica

Quando Maria De Filippi gli ha domandato se avesse intenzione di corteggiare Federica o di riaccomodarsi tra le file degli Over, la risposta di Guarnieri non è apparsa tentennante: “torno a sedermi“.

La conduttrice, con la sua sagacia, non ha tuttavia lasciato in pace il cavaliere, facendogli notare l’incoerenza dei suoi comportamenti:

“Ma stamattina hai detto alla redazione che avresti voluto corteggiare Federica!”.

Riccardo, in evidente imbarazzo, si è difeso adducendo a pretesto il fatto che Federica non fosse interessata a lui. La reazione furiosa degli opinionisti in studio, a quel punto, non avrebbe potuto in alcun modo attendere oltre: “sei un bugiardo e sei stato smascherato!“.

