Storie italiane, Eleonora Daniele lo rivela in diretta: “Era così innamorato”

A “Storie italiane” è stato ospitato il cantante Don Backy e Eleonora Daniele ha rivelato un retroscena incredibile sull’artista.

Eleonora Daniele ha terminato l’ultima puntata della settimana di “Storie italiane” con un’intervista a degli ospiti speciali. Due artisti strepitosi hanno accompagnato la conduttrice ed hanno raccontato alcuni retroscena della loro carriera. Stiamo parlando di Don Backy e Marina Occhiena

La giornalista professionista ha fatto entrare prima l’ex cantante dei Ricchi e poveri, presentandola così

con noi un’amica del pubblico italiano, ha debuttato a 15 anni e è entrata nel suo gruppo storico a 17 e da lì è partita tutta la sua vita, i suoi grandi successi. ha un cuore e un’anima speciale.

Marina Occhiena, perché ha lasciato il gruppo storico

Marina Occhiena è un’attrice e cantante che nel corso della sua carriera ha conquistato la stima e l’affetto di amici, colleghi e milioni di italiani. Ha fatto parte del gruppo Ricchi e poveri e le sue performance sono state grandiose.

Il Festival di Sanremo 2020 ha riportato all’Ariston il gruppo originale, tutti i componenti si sono ritrovati ed hanno dato vita ad uno spettacolo emozionante. Ma qual è stato il motivo che ha spinto l’artista ad abbandonare i suoi compagni di viaggio da un giorno all’altro?

A rivelarlo sarebbe stata la sua collega Angela Brambati che in un’intervista al settimanale Oggi, qualche anno fa, aveva dichiarato

Li ho pescati nel mio letto, pensate, nel mio letto! Io di indole sono buona, molto buona. Una, due, tre, quattro, cinque, anche sei volte posso perdonare, di più no. E poi potevano fare le cose pulite, da furbi, senza farsene accorgere. Io non tollero le cose sporche.

Il retroscena viene svelato dopo anni, quando tra le due i rapporti si erano già incrinati e il gruppo sfatto.

Storie italiane, Don Backy e le belle parole per Marina Occhiena

Anche Don Backy è stato ospite a “Storie italiane” e accanto a Marina Occhiena, ha dedicato alla sua collega delle bellissime parole.

La conduttrice ha iniziato, affermando

devi sapere marina una cosa che lui non ti ha mai detto.LO HA DETTO SOLO A NOI: Don bACKY ERA INNAMORATO DI TE.

A quel punto la cantante ha esclamato

Ma non me l’hai mai detto

Poi prende la parola Don Backy

Non è vero che ti ho detto questo Eleonora. A voi ho raccontato un’altra cosa.

I due artisti avrebbero potuto collaborare ma le loro case discografiche non lo permisero. La stima e l’affetto, però, non sono mai mancati e ancora oggi Don Backy e Marina sono molto legati e non perdono occasione di passare, quando hanno la possibilità, alcuni momenti insieme.

La Daniele, però, insiste

Va bene, però, te lo dico io marina. Don backy era follemente innamorato di te. non lo vuole dire, ma è così. credimi.

Tutti i presenti hanno continuato a ridere e a scherzare, per poi continuare a ricordare alcuni dei momenti più belli delle carriere dei due artisti.

