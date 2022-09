Tendenze primavera/estate 22- 23: la moda si anticipa di un anno

Primavera/estate 2022-2023, le case di moda si anticipano alla grande es in passerella è un’esplosione di colori. Ecco le novità.

Chi ha tempo non aspetti tempo, è questo il motto degli stilisti quest’anno. L’estate non è ancora finita ma si pensa alla prossima stagione, che novità ci aspettano? Scopriamole tutte.

Le anticipazioni della prossima stagione

Le case di moda hanno mostrato in diverse sfilate come intendono i look per la prossima stagione, quello che risalta agli occhi sono senza dubbio i colori: giallo – verde – rosso – arancione – fucsia – turchese. Un vero arcobaleno per rallegrare le giornate di New York, Londra e Milano, gli stilisti abbandonano il buio e si aprono alla luce, una ventata d’aria fresca che piace davvero a tutti.

La parola d’ordine per l’anno prossimo sarà “colorblock”, se finora non avete mai osato è arrivato il momento per farlo. Il guardaroba coloratissimo sarà indispensabile, tante energie positive che daranno nuovo stile alle vostre giornate, al lavoro, in palestra o di sera. Gonnelloni, pull leggeri, jeans, magliette, camicette, pantaloni a sigaretta, c’è l’imbarazzo della scelta, basta solo divertirsi e giocare con i colori.

Un’esplosione di nuance, un messaggio positivo e di benessere

La cromoterapia è fondamentale per il benessere psichico, basta poco per sentirsi belli grazie ad un capo colorato che ci mette di buonumore. Provate a prepararvi di tutto punto in un momento-no della giornata, vedrete che indossando un colore e dandovi un tono diverso il malumore scomparirà in pochissimo tempo.

Nonostante il mood vivere a colori, il nero resta un must have, sta bene a tutti, snellisce e rende la siluette davvero ammaliante. Potete optare anche per un total black con tocco super colorato, vedrete che stile riuscirete a sfoggiare.

In base alla cromoterapia, i colori cosa indicano?

Il rosso è simbolo di vitalità, l’arancione l’allegria, il giallo la spensieratezza, il verde l’armonia, il blu la libertà ed il viola il potere. Lasciatevi trasportare dalle vostre emozioni positive e fate scorta di colori, un mondo variopinto è molto più bello e sicuramente la vostra allegria aiuterà anche chi sta passando un periodo no.

