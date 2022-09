GF Vip 7, il reality è davvero un successo? Gli ascolti in realtà dicono che…

Il Grande Fratello Vip è appena iniziato, ma già sta registrando importanti risultati. L’appuntamento anche per quest’anno è bisettimanale, con puntate ogni lunedì e giovedì

La prima attesissima puntata è sempre temuta in fatto di ascolti, ed è così per ogni edizione, ma la seconda suscita sempre molte perplessità, perchè è proprio quella che determina la fidelizzazione di uno spettatore.

Le parole di Alfonso Signorini

Quest’anno Alfonso Signorini ha voluto cambiare il concept del programma e in una recente intervista ha dichiarato: “Per la prima volta ho voluto puntare di meno sui nomi in cartellone perché ho capito, già alla quarta edizione, che i nomi, alla fine, non sono quelli che fanno il programma.

Poi si era lanciato in un pronostico “In finale arrivano gli outsider, perché sono quelli che creano dinamiche che il pubblico si diverte a seguire e a promuovere.”

Ecco gli ascolti della seconda puntata

“Sono affezionato a tutti i concorrenti che si raccontano generosamente e che contribuiscono al racconto della vita. Tra di noi c’è un rapporto non solo professionale, ma anche umano”

Prima di dare il via alla settima edizione del Grande Fratello Vip, il padrone di casa si era espresso in merito al suo senso di protezione nei riguardi di tutti quei concorrenti che entrando nella casa si raccontano senza filtri al pubblico.

“Sono grato a queste persone: quando ci si racconta e si condivide la propria vita si compie un gesto di generosità che prescinde dai compensi, e chi non lo fa si priva di qualcosa”

E aveva concluso dicendo “Anch’io lo faccio, conducendo: non ho protezioni, sono quello che vedete. Poi c’è chi mi ha deluso, magari avevo forti aspettative verso persone che successivamente, per poco coraggio o poca trasparenza, si sono risparmiate. Alcuni hanno barato ai provini, ma poi ci pensa il pubblico a ristabilire un certo equilibrio. Il pubblico è sovrano nel senso nobile del termine e capisce tutto. Non decide solo chi esce, ma anche chi avrà successo“.

Il GfVip, uno dei programmi più seguiti di Canale 5, ha totalizzato ben 2.266.000 spettatori pari al 19.5% di share nella seconda puntata, andata in onda giovedì 22 settembre. Un risultato in linea con le aspettative e con i numeri delle scorse edizioni.