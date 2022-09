“Che potenza”, Stefano De Martino irresistibile per quell’esperienza travolgente. Elegante e fascinoso – FOTO

Stefano De Martino si è mostrato come mai prima: il suo fascino è irresistibile. Elegantissimo si è ripreso durante un’esperienza travolgente che ha mandato in estasi i social. I fan sono in tilt.

32 anni, di Torre Annunziata, Stefano De Martino si è distinto sulla scena dello spettacolo come ballerino e conduttore. Trampolino di lancio della sua carriera la partecipazione ad “Amici” nel 2009: da allora ha raggiunto incredibili traguardi non solo come danzatore, ma anche come presentatore.

Oltre ai successi televisivi, a catalizzare i riflettori le sue storie sentimentali: in passato è stato legato alla cantante Emma Marrone, per poi sposarsi con la showgirl argentina Belen Rodriguez.

Madre del suo unico figlio, Santiago, tra i due sono stati innumerevoli gli alti e bassi, tanto che si sono detti addio e la showgirl ha fatto per un anno coppia fissa con Antonino Spinalbese, dando alla luce la figlia Luna Marie. Di seguito poi però le carte si sono rimescolate: Belen e Stefano sono tornati insieme. Quest’estate hanno passato vacanze magiche uno al fianco dell’altro, ritrovando l’intesa perduta.

Stefano De Martino, fascino travolgente per quell’esperienza emozionante

Seguitissimo sui social, in particolare su Instagram, negli ultimi post il conduttore mostra una nuova luce negli occhi. Sta, infatti, vivendo una nuova fase di vita molto felice al fianco della sua Belen.

A catalizzare l’attenzione in particolare l’ultimo post condiviso da De Martino: si tratta di un carosello di foto in cui si mostra elegantissimo.

Indosso un completo, è ripreso nell’ambito di un’esperienza emozionante: guidare un auto pregiata targata dal marchio Lexus Italia.

Stefano De Martino, elegantissimo: sempre più affascinante

L’ultimo post Instagram di De Martino ha fatto strage di cuori, tanto che è stato subito un tripudio di cuori e complimenti.

Potente come l’immaginazione

Le parole che si leggono nella didascalia al post, subito dall’immediato successo. Molti utenti notano quanto sia affascinante: “Che potenza” è solo uno dei tanti commenti al carosello che ha letteralmente bloccato Instagram facendo un boom di cuori, come d’altronde accade a seguito di ogni contenuto condiviso dal presentatore.

