“Senza avvisare” Giorgia Soleri entra in scena più affamata che mai, quando la provocazione è quella giusta la reazione lo sarà altrettanto: l’irresistibile VIDEO.

“Senza avvisare” Giorgia Soleri entra in scena più affamata che mai. La femminista ventiseienne, autrice de “La Signorina Nessuno” prende nuovamente la parola con un video che diventa virale in poche ore. Il suo segreto? Tutto nel non-detto. E, ancora di più, “tutto da vivere“.

Giorgia Soleri e le intenzioni disarmanti

Se l’indimenticabile “Come Saprei” della cantautrice Giorgia Todrani, presentato al pubblico in quel lontano ’95, si dimostrava come la promessa di un’emozione in perenne ascesa e una prova d’amore inconfutabile, il “come vorrei” dell’attivista e scrittrice milanese potrebbe essere quest’oggi paragonato a tanta grazia e, in maniera altrettanto potente, a tanto coraggio.

“Mi dispiace ma continuerò“, l’influencer è così approdata alla “Milano Fashion Week” mostrando e divenendo lei stessa potente veicolo di esclusivi anticipi sulla prossima stagione. A meno di ventiquattr’ore di distanza dalla sua partecipazione alla sfilata nel capoluogo lombardo, Giorgia – e chi per lei – non può sottrarsi dalla condivisione di ciò che ha saputo soddisfare la sua “anima da gazza ladra”.

Giorgia Soleri in nero e oro è “fame di vita”

Indossando un Moschino elegante e simbolico, firmato in nero e oro da Jeremy Scott, la nata sotto il segno del Capricorno ha presentato a 360° un “look pazzesco“. Anche il make-up è una vera conquista. La scelta e i colori sono in perfetta linea con il completo surreale, realizzato stavolta dalla direttrice creativa di @mulaccosmetics, Cindy Sold.

La Soleri, un po’ “Cleopatra” secondo alcuni, ha sfoggiato per l’occasione il suo caschetto migliore, accompagnato da uno stile in cui i suoi dettagli simbolici – in texture oro sfavillante – hanno ben osato fare la differenza.

“cOME VORREI AFFRONTARE LA VITA”

Nel frattempo con Damiano David, tutto a gonfie vele. Il fidanzato e frontman dei Maneskin – dopo le istantanee romantiche degli ultimi giorni, non ha difatti potuto astenersi pubblicamente dal commentare l’ultimo scatto della sua anima gemella. “Bona“, scrive l’artista romano in caratteri cubitali, rimanendo sospeso tra meraviglia e allegria.

“Bon appetit mama“, sottolineano in conclusione gli stessi fan della Soleri, “la vostra dea è servita“.

