Lidl sbanca con l’offerta esclusiva, vantaggi in casa a un prezzo mai visto: “Meno di 15 euro…”

L’offerta che tutti aspettavano è arrivata da Lidl con un prezzo incredibilmente vantaggioso e un’utilità senza precedenti all’interno delle mura domestiche.

In correlazione ai benefici tratti da “Lidl Plus” – la promozione in concorso “spesa con bellissimi premi” valida dal 19 settembre al 16 ottobre – una nuova offerta di fine mese è approdata negli store italiani della catena di origini tedesche. I clienti Lidl si dimostrano particolarmente soddisfatti delle proposte fino ad ora entrate in vigore del marchio interno allo Schwarz Gruppe.

Lidl e i vantaggi della nuova offerta

La tradizione qualità continua con Lidl con un’offerta a prezzi super vantaggiosi. A soli 14,99 euro i prodotti sponsorizzati e inseriti nelle corsie delle sedi discount nel territorio italiano sono firmati da Termozeta.

Il marchio – di nascita milanese – è attivo nel settore del piccolo elettrodomestico sin dagli anni ’60, con un’affidabilità definita “senza paragoni“. Specialmente a riguardo dei suoi modici prezzi d’esposizione.

Lidl e i vantaggi dei quattro prodotti “a soli 14,99 euro”

Tra i quattro elettrodomestici in promozione vi è il tritatutto (con capacità da 200 ml e potenza da 100 w), ideale per la realizzazione di pasti veloci e nutrienti con cibo di selezionata qualità. In vista della stagione autunnale lo spremiagrumi si afferma come un must assoluto (con utilizzo facilitato, regolabile e capacità a 1,2 L).

Infine si avrà la possibilità di acquistare, sempre a soli 14,99 euro e per ciascuno prodotto in offerta, lo sbattitore a cinque velocità ( in vendita con 150 W di potenza e quattro fruste differenti per uso). Quest’ultimo in aggiunta all’utilissimo frullatore a immersione ( con turbo e recipiente incluso e ad una potenza da 200 W).

La promozione – esposta in questi ultimi giorni alla clientela sul volantino settimanale della catena – ha avuto inizio lo scorso 22 settembre e resterà, al momento, valida fino al prossimo 25 settembre. Sebbene – stando all’ingente richiesta da parte dei clienti Lidl – potrebbe non escludersi un probabile rinnovo.

Difatti già il recente successo inatteso dovuto all’originale macchina del caffè, realizzata appositamente dal marchio Lidl, pare sia stato valutato presto dai suoi clienti – e nel periodo di offerte inaugurato giovedì 15 settembre – come “un ottimo acquisto“.

