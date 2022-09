Nove giorni di attesa e nessuna notizia su di lei. E’ scomparsa Gloria, la 13 enne scomparsa mentre andava a scuola nel Vicentino.

La giovane sarebbe scomparsa mentre si dirigeva verso la scuola il 14 settembre e di lei non si hanno più notizie da nove giorni. Secondo quanto riporta Leggo, Gloria, 13 enne di Pojana maggiore, in provincia di Vicenza sarebbe scomparsa quella mattina mentre si dirigeva verso la scuola.

Un caso che tiene in allerta la famiglia di Gloria che non ha avuto più sue notizie. La ragazza particolarmente attiva sui social network avrebbe il telefono spento da quel momento. La mattina del 14 settembre Gloria si stava dirigendo verso l’Istituto professionale di Lonigo. Non sarebbe mai arrivata in classe.

Ricerche in corso, il caso di Gloria arriva fino a “Chi l’ha visto?”

E’ da quella mattina, il 14 settembre che non si hanno più notizie di Gloria. La giovane 13 enne non sarebbe neppure arrivata in classe. La famiglia, in trepidante attesa di notizie, si è rivolta immediatamente alle forze dell’Ordine e anche alla trasmissione di RAI 3 “Chi l’ha visto?”

L’appello dei genitori è stato quindi lanciato anche in diretta televisiva. L’apprensione per la giovane tredicenne è alle stelle. Una segnalazione quella fatta al programma TV che ha allarmato l’Italia intera, sulle tracce della giovane scomparsa.

“Aiutateci a ritrovare Gloria”, l’appello disperato della famiglia in diretta TV

La ragazza, segnalata al programma di RAI 3 “Chi l’ha visto?” è stata presentata come una ragazza alta 1 metro e sessanta, di corporatura normale e capelli neri e lunghi. Inconfondibili gli occhi verdi, la carnagione chiara e le sfumature sui capelli di rossi. Tra i particolari dichiarati dalla famiglia in attesa di sue notizie, un piercing alla narice destra.

L’appello disperato della famiglia ha travolto la conduzione del programma:

Ha uno zaino rosso, qualcuno l’ha incontrata o è in contatto con lei?

Al momento della scomparsa, Gloria indossava una tuta azzurra con scarpe da ginnastiche bianche e lo zaino rosso, così come riporta Leggo.

