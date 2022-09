Spunta un misterioso retroscena dopo la morte Regina Elisabetta: di mezzo c’è il suo testamento. Nessuno se lo aspettava.

Con l’addio alla Regina Elisabetta, si chiude una vera e propria era. 96 anni, 70 trascorsi sul trono, lo scorso 8 settembre si è spenta scatenando il dramma globale.

Lunedì scorso, 19 settembre, si sono tenuti i funerali per dare un ultimo saluto alla Sovrana più longeva della storia della Monarchia inglese. Alla cerimonia hanno presenziato tutti i membri della Royal Family nonché personalità di spicco, tra reali da tutta Europa e leader mondiali.

Un evento che resterà inciso nella memoria collettiva, ricordato per la solennità del doloroso momento, ripreso in tutto il mondo. Malgrado la scomparsa della Sovrana rimane ancora aperto un quesito importantissimo dalla sua esistenza: come sarà ripartito il suo testamento.

Regina Elisabetta e il suo testamento: fonte di misteri

Se da anni il testamento della Regina Elisabetta è al centro dei riflettori, tra ipotesi e supposizioni, ora come non mai è nel mirino.

Tuttavia secondo gli esperti reali rimarrà top secret: il suo contenuto sarà conosciuto solo dalla Royal Family, restando all’oscuro al di fuori delle porte di Palazzo. Questo per portare aventi una storica tradizione in quanto negli anni i vari testamenti non sono mai stati svelati subito, ma dopo tantissimo tempo. Come Filippo – il cui contenuto sarà segreto per 90 anni – anche quello della Regina seguirà lo stesso iter.

Se la Sovrana avrebbe auspicato a non rivelarlo per 125 anni dal suo decesso, è stata poi messa in atto una mediazione passando a 90 anni.

Regina Elisabetta: per 90 anni il suo testamento rimane segreto

La ragione di tanta segretezza è dettata da un motivo di cuore. Nella tradizione della Monarchia, infatti, un fratello della Regina Consorte aveva dato il via a questa modalità in quanto avendo un’amante ha messo tutti a ferro e fuoco per non svelare il suo testamento per non far venire a galla la verità.

Per apprendere l’entità del patrimonio della Sovrana bisogna accontentarsi per ora solo delle ipotesi.

secondo le stime ammonterebbe a 400mila sterline

Tra residenze e gioielli si tratta di un vero e proprio tesoro. Se il nuovo Re Carlo ha ereditato le residenze di Balmoral e di Sandringham, a William è passato il Ducato di Cornovaglia – aumentando di molto la sua ricchezza.

I gioielli preziosissimi della Sovrana sono invece stati riparti tra i vari membri della famiglia reale in base a chi li ha indossati. Per quanto riguarda Harry e Meghan rimane sospeso il dubbio se siano stati tagliati o meno dal testamento.

