Re Carlo e Harry, scoppia il putiferio: lite senza precedenti. Tutta colpa di Meghan

Il Re Carlo e Harry si sono scontrati come mai prima: tra padre e figlio è scoppiata una lite telefonica furente per colpa di Meghan Markle. Retroscena clamoroso.

Neanche il decesso della Regina Elisabetta mette un freno alla faida tra Harry, Meghan Markle e la Royal Family. Dall’addio dei Duchi da Palazzo – avvenuto nel 2020 – i loro rapporti con i Windsor sono di ghiaccio: tra silenzi e liti, le cose peggiorano più va avanti il tempo.

Tutto inchiostro per la stampa, che non smette di riprendere indiscrezioni sulla spinosa vicenda. In particolare nel mirino è finito il rapporto tra il nuovo Re e il suo secondogenito: tra i due c’è stata una lite furibonda. Uno scontro titanico, senza precedenti scoppiato a causa di Meghan.

Meghan Makle, figura intollerabile per il Re Carlo: il suo desiderio più grande

Messa alla porta. Questo il volere del Re Carlo per Meghan Markle, mai vista di buon occhio da lui. L’ex attrice non è nelle grazie del suocero, tanto che non la vuole in mezzo ai piedi.

In particolare a far saltare il tappo di Harry il fatto che il padre si è detto contrario alla presenza della moglie a Balmoral, la sera in cui la Regina è morta.

A comunicare questo suo desiderio è lo stesso Carlo con una telefonata bomba in cui ha litigato come mai prima con il secondogenito. Quest’ultimo è stato invece tollerato alla cena di addio della nonna, a cui non ha però preso parte in quanto troppo arrabbiato.

Re Carlo e Harry, scoppia il putiferio: lite furente

Il giorno in cui la Sovrana è mancata, l’8 settembre, Harry è in Germania con Meghan per alcuni eventi benefici. Poi la chiamata che lo fa precipitare a Londra, ma tutto solo.

In realtà lui la vuole la moglie Meghan al suo fianco, ma la cosa non è possibile visto quanto è mal vista dai parenti.

la sua presenza non è appropriata

Questo quanto ha riferito il Re al figlio al telefono in merito alla Markle. Su tutte le furie, Harry cerca di convincere il padre ad accogliere sua moglie, ma non c’è nulla da fare.

La lite telefonica è stata talmente lunga e forte che il Sussex ha perso l’aereo con cui si sarebbe dovuto recare a Londra insieme al fratello William e allo zio Andrea. Il ritardo accumulato ha fatto sì che non ha dato il suo ultimo saluto alla nonna, ormai andata oltre il velo quando è arrivato al suo capezzale.

Tutta la vicenda avrebbe montato in Harry una fortissima rabbia che probabilmente solo il tempo potrà far scemare.

