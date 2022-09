L’arrivederci al cardiopalma di Alessandra Amoroso alla stagione più spensierata è virale: l’artista saluta l’estate con un costume “illegale”.

Mentre “Camera 209” – gettonato brano di quest’estate, realizzato da Alessandra Amoroso e DB Boulevard – continua a essere trasmesso in radio, la cantante trentaseienne – avendo appena festeggiato in live sul palco i suoi 14 anni di carriera – sceglie di voltare pagina passando al capitolo successivo di questo emozionante 2022.

Alessandra Amoroso un saluto “illegale”

Al concludersi di un’ulteriore giornata di festeggiamenti – in cui l’artista canora ha partecipato alle nozze di una sua cara amica – come mostrano le sue IG stores dello scorso sabato, 24 settembre, è arrivato – anche per lei – il nostalgico momento di salutare la bella stagione.

La cantante ha deciso di intraprendere questo saluto al meglio, raccogliendo le istantanee più significative degli ultimi mesi estivi. Tra alcuni scatti – realizzati sempre in piacevole compagnia – la Amoroso ha anche pubblicato un tris di immagini che la ritraggono in solitaria, ma all’insegna della pura spensieratezza.

Alessandra Amoroso, estate 2022: il romantico arrivederci

Venuta al mondo il 13 agosto, e quindi sotto il segno del Leone, l’ex vincitrice di “Amici – di Maria De Filippi” – nel lontano 2009 – è uno spirito libero, intriso di vivacità e talento. Sono queste, infatti, le caratteristiche che emergono con facilità dal parere dei suoi 3,8 milioni di follower su Instagram.

“Pare ormai che i giovani scrivano: Summer photo dump“, recita la Amoroso in didascalia alla sua collezione di scatti. Nella quale, ciascuno di essi, ritrae un’estate vissuta a pieno e colma di belle energie.

“MA IO RIMANGO FEDELE AL MIO ROMANTICISMO”

Aggiunge di seguito l’artista canora reduce dal “Tutto Accade Tour” e confermando la sua tradizione e dicendo semplicemente “ciao estate, mi manchi già“.

“La tua felicità è quella che conta“, risponderanno gli utenti nel vederla ancora abbronzatissima e sorridente a bordo piscina danzando in sbarazzini shorts di jeans e top all’uncinetto. E forse – chissà – sulle note di una delle sue canzoni preferite, per un finale “spettacolare“.

MATTIA LUCONI IL DOLORE DEL PADRE. IL SERVIZIO NEL TG DI YESLIFE. GUARDA VIDEO