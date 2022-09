Arriva il momento più emozionante dell’anno per Kasia Smutniak e l’attrice non attende oltre per indossare uno dei suoi outfit prediletti: il risultato è “devastante”.

L’attrice Kasia Smutniak pare sia alle prese con il periodo più emozionante dell’anno. Nata a Varsavia, naturalizzata italiana e fedele amante della condivisione, è una delle più affermate protagoniste del cinema. E pare che voglia ora insegnare il valore della crescita tramite l’arte del condividere. Fino anche a raggiungere la piena consapevolezza di sé. A tal proposito – quest’oggi – la nata sotto il segno del Leone ha più di una sorpresa da svelare.

Kasia Smutniak vs Marina, l’arte di “inventarsi nuove vite”

Il 14 ottobre uscirà nelle sale “Il Colibrì“, il nuovo film di Francesca Archibugi. La pellicola drammatica, dopo aver aperto la Festa del Cinema di Roma 2022, è stata presentata – su scala internazionale – anche al Toronto Film Festival.

Kasia veste con cura – come in ciascuno dei suoi precedenti lavori per il grande schermo – i panni e l’anima di Marina. Una delle due donne protagoniste della pellicola al fianco di Pierfrancesco Favino. L’attrice ha accennato al suo studio per arrivare al personaggio con una riflessione condivisa su Instagram una settimana fa, parlandone come la parte che ama di più del suo lavoro. Le parole d’ordine? Specchio, condivisione e confronto.

Kasia Smutniak nel momento più emozionate

Impossibile, dunque, per Kasia Smutniak deludere il suo pubblico. Un ultimo ritratto dell’attrice è apparso sul suo profilo lo scorso sabato, 24 settembre. Nel mezzo del suo impegno civico e di sensibilizzazione, verso le attuali criticità politiche in Italia – a poche ore dal voto – e tra il costante attivismo in sprezzante difesa delle donne in Iran.

È un’eleganza rara e “devastante” quella di Kasia. Vestita di diritti e di naturale bellezza.

“VORREI AVERE LA TUA sicurezza”

Scrivono pertanto di risposta i fan dell’attrice al suo ultimo scatto pubblicato in bianco e nero. Indossando un Giorgio Armani, Kasia è “bella come il suo impegno sociale, anzi bellissima“.

Mentre, per il settore accessori, l’attrice ha scelto di affidarsi alle preziosità di Pomellato, marchio di gioielli dallo stile unico firmato, anche in questo caso, da una delle eccellenze del Made in Italy.

