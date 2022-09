Una spiacevole sorpresa a fine serata per Matilde Caressa: condivide il suo momento di dolore con i suoi fan svelando il motivo della sua arrabbiatura.

La primogenita di Benedetta Parodi e Fabio Caressa, Matilde Caressa, ha voluto condividere – poche ore fa con i suoi fan – un momento non del tutto piacevole del suo appena conclusosi venerdì sera. Forse, in seguito ad “aspettative altissime“, qualcosa deve inevitabilmente aver vacillato.

Matilde Caressa, una vita da sogno

La giovanissima amante della scrittura e della musica ha da poco raggiunto la maturità. Dopo aver concluso gli studi – come aveva raccontato in precedenza la mamma conduttrice – Matilde ha tentato il grande passo.

Andata a vivere da sola – con l’amorevole incoraggiamento della stessa mamma giornalista – Matilde è entusiasta di conquistare gradualmente la sua indipendenza e muovere i primi passi nel mondo universitario e nel lavoro. A tal proposito, la bellissima diciannovenne, sembra avere grandi aspirazioni per il suo futuro.

Matilde Caressa in un venerdì sera come tanti

Ballando tra luci stroboscopiche nella sua cara Milano, per Matilde non poteva di certo mancare un accorgimento in più anche nei confronti dell’universo della moda. Durante l’attuale “Milano Fashion Week” la figlia d’arte ha infatti indossato, anche dopo la sua serata, un meraviglioso outfit Dolce & Gabbana.

Eppure le curiose attenzioni dei suoi oltre 86mila follower su Instagram – probabilmente a pochi istanti dal termine della sua serata danzante in compagnia di care amiche – si sarebbero concentrate tutte, e senza sforzo, sul suo atteggiamento. Un’espressione insolita che si palesa nello scatto che avrebbe segnato – per Matilde – il momento “clou” dell’evento.

“SEMBRO ARRABBIATA MA IN REALTÁ AVEVO SOLO MALE AI PIEDI”

Ammette la giovane stavolta indossando un abito in nero e impreziosito da innumerevoli punti luce. Eppure, nonostante la sofferenza legata ai tacchi alti, le sue fan riusciranno a rassicurare Matilde.

“Comunque sei sempre al top“, si legge infine tra i commenti, “anche quando la sofferenza si sente“. Nonostante la fittizia arrabbiatura, dunque – non ci sono dubbi – l’aspirante cantante e scrittrice resta sempre “incantevole“.

