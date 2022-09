Annalisa, FOTO da brividi e quel dettaglio che non passa inosservato: “proprio come quando…”

Annalisa Scarrone, il suo ultimo post ha mandato su di giri i fan dei social: il dettaglio che non poteva passare inosservato…

Dei talenti lanciati dalla trasmissione “Amici” di Maria De Filippi, Annalisa Scarrone è sicuramente da annoverare tra coloro che sono riusciti a far decollare le rispettive carriere.

Nata a Savona nel 1985, la cantautrice partecipava al talent show di Canale Cinque esattamente undici anni fa, classificandosi in seconda posizione. Di lei, tuttavia, il pubblico affezionato ad “Amici” avrebbe sentito parlare a lungo negli anni a venire.

La Scarrone ha infatti inciso ben sette album ed ha collezionato una moltitudine di riconoscimenti per le sue canzoni. Da non tralasciare le innumerevoli partecipazioni al Festival di Sanremo, che hanno contribuito a rafforzarne l’indiscussa popolarità.

Annalisa, dagli esordi ad “Amici” agli ultimi successi: la carriera della cantante

“Amici 10”, di fatto, è stato solamente un trampolino di lancio per la meravigliosa Annalisa Scarrone, che all’epoca si era aggiudicata il secondo gradino del podio.

Negli anni a venire, la cantante avrebbe collezionato numerosi premi e sarebbe arrivata a dimostrare il proprio talento nell’ambito di esperienze uniche, tra cui le cinque partecipazioni al Festival della canzone italiana.

Solo l’estate scorsa veniva distribuito l’iconico singolo “Tropicana“, realizzato in featuring con i Boomdabash. La canzone, che in Italia è riuscita a piazzarsi in terza posizione, è stata un vero successo all’interno di tutte le piattaforme musicali.

Ma per i fan di Annalisa le sorprese non sono di certo finite qui. Come si evince attraverso l’ultimo post che la cantante ha condiviso su Instagram, sarebbero in arrivo scoppiettanti, inattese novità.

L’ospitata della cantante ad “Amici 2022”: la FOTO ha lasciato tutti di stucco

“Tra pochissimo ad Amici si canta Bellissima” ha scritto Annalisa Scarrone nella descrizione del suo ultimo post, mostrandosi felicissima di “tornare dove tutto è iniziato“.

La cantante, nella giornata di domenica 25 settembre, si è infatti esibita sul palcoscenico che l’ha resa famosa sulle note di “Bellissima”, il singolo distribuito lo scorso 2 settembre.

A giudicare dai commenti apparsi sotto la coppia di scatti, un dettaglio in particolare sembrerebbe aver colpito i fan dell’artista. “Hai la frangetta proprio come quando eri ad Amici“, “uscita e tornata con la frangia“: per centinaia di utenti la visuale non sarebbe potuta essere più paradisiaca di così.

