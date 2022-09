Mara Venier lo fa spogliare in diretta, momenti di panico a “Domenica In”: cala l’imbarazzo

Momenti di panico durante la puntata odierna di “Domenica In”: Mara Venier fa spogliare il suo ospite proprio nel corso della diretta!

Mancano solamente due settimane all’inizio della nuova edizione di “Ballando con le Stelle”, ma il pubblico di Rai 1, apparentemente, non riuscirebbe più a contenere l’emozione. Come ogni anno, Milly Carlucci e l’intero cast della trasmissione sono stati ospiti di “Domenica In”, il talk show condotto da Mara Venier.

La padrona di casa di “Ballando”, sollecitata da “Zia Mara”, ha presentato gli aspiranti vincitori di questa nuova avventura, che verranno come sempre affiancati da una schiera di professionisti a dir poco eccezionale. Tra nuovi volti e vecchie conoscenze, il cast del dancing talent si arricchisce ogni anno di più.

Ai microfoni della Venier, la Carlucci non ha mancato di ricordare le edizioni più emozionanti del suo programma e i vip che, durante i rispettivi percorsi, hanno lasciato un segno indelebile nel cuore della conduttrice.

Proprio nel bel mezzo dell’intervista, tuttavia, si è presentata un’occasione a dir poco allettante per “Zia Mara”, che non se l’è fatto certamente ripetere due volte. Il pubblico in studio, di fronte alla scena, è rimasto letteralmente impietrito.

Milly Carlucci e il cast di “Ballando” ospiti a “Domenica In”: i dettagli della nuova edizione

Emozionata come ad ogni nuovo inizio, Milly Carlucci è stata ospite della prima parte della puntata di “Domenica In” in onda quest’oggi, 25 settembre. La conduttrice, assieme al suo cast di ballerini e concorrenti, ha presentato al pubblico i futuri volti di “Ballando”.

Mara Venier, più che entusiasta di ospitare la collega, l’ha incalzata con delle domande relative alle precedenti annate. “Qual è l’edizione a cui sei più affezionata?” ha domandato la padrona di casa, che si è trovata di fronte una Milly a dir poco in difficoltà.

“Beh, sicuramente la prima…” – ha ammesso la Carlucci, pur con qualche tentennamento – “per noi è stata una vera e propria scommessa“. Immancabile il riferimento ad uno dei vip che contribuì a rendere indimenticabile proprio quella prima edizione di “Ballando”.

“Ti ricordi di Fabrizio Frizzi che non riusciva a ballare?” ha chiesto Milly alla collega, non nascondendo una punta di emozione nella voce. Insomma, per la padrona di casa l’annata più ricca di ricordi non può che essere quella degli esordi.

Successivamente, le due colleghe sono passate a presentare i concorrenti dell’edizione che approderà su Rai 1 il prossimo 8 ottobre, non tralasciando i nuovi maestri che si sono uniti al cast dei professionisti. Con uno di questi, in particolare, la Venier si è resa protagonista di un siparietto a dir poco sconcertante.

Mara Venier lo fa spogliare in diretta: cala l’imbarazzo a “Domenica In”

La presentazione del nuovo maestro di ballo Roly Maden, in coppia con Paola Barale, ha mandato su di giri la padrona di casa di “Domenica In”.

Mara Venier, dopo aver domandato al ballerino di improvvisare una coreografia insieme a lei, ha avanzato un’ulteriore, sconvolgente richiesta:

“Togliti la giacca”.

Il sensualissimo ballerino, ovviamente, non se l’è fatto ripetere due volte. Dopo un iniziale imbarazzo, tutto il pubblico è esploso in un boato di approvazione di fronte al balletto della Venier e di Roly Maden, che vedremo presto all’opera a “Ballando con le Stelle”.

