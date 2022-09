Aurora Ramazzotti dà scandalo, VIDEO da rimanere paralizzati: “avrei avuto un’altra famiglia, se solo…”

Aurora Ramazzotti, il video inaspettato compare su TikTok: in tutti questi anni non si era mai espressa così…

Dopo una lunga attesa, finalmente, si è riusciti a far chiarezza in merito alla gravidanza di Aurora Ramazzotti. La 26enne, figlia del cantante Eros e di Michelle Hunziker, ha dichiarato di star attendendo il suo primo figlio dal compagno Goffredo Cerza.

La notizia, in realtà, era stata divulgata ormai parecchie settimane fa dalla redazione di Chi. Per la giovane conduttrice, tuttavia, non era ancora giunto il momento di annunciare all’intero popolo del web la sua gravidanza.

Solamente due giorni fa, mediante un video condiviso su Instagram, la Ramazzotti ha simpaticamente confermato il tutto, non mancando di alludere al fatto che il pubblico che la segue, di fatto, fosse già al corrente di ogni cosa.

Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti presto nonni: la reazione

Sia Michelle Hunziker che Eros Ramazzotti si sono mostrati entusiasti all’idea dell’imminente maternità di Aurora Ramazzotti.

“Lei è la mia bebè, come può fare un bebè?” ha fatto sapere la conduttrice svizzera mediante le Instagram stories, felicissima di condividere con la figlia anche questo traguardo, probabilmente il più importante nella vita di Aurora.

Con i suoi genitori, d’altra parte, la classe 1996 ha sempre avuto un rapporto strettissimo, nonostante – come ammesso dalla Ramazzotti stessa – non si sia sempre rivelato semplice essere figlia di due persone così esposte mediaticamente.

La 26enne, che molto spesso ha dovuto difendersi dall’accusa di esser stata favorita dal suo cognome, non aveva mancato di ironizzarci su solamente qualche settimana fa, all’interno di un video divenuto virale su TikTok.

Aurora Ramazzotti, VIDEO da rimanere paralizzati: “avrei un’altra famiglia, se…”

In un video apparso su TikTok lo scorso 21 luglio, Aurora Ramazzotti faceva dell’ironia contro tutti coloro che, sui social, continuano ad accusarla di essere diventata famosa solamente grazie al suo cognome.

Nella clip, la figlia di Eros e Michelle canticchia quanto segue:

“Se non facessi Ramazzotti di cognome, avrei un’altra famiglia o così si presuppone. magari, chi lo sa, vivrei in un altro paese, magari sarei un prete, un filo d’erba, un sasso”.

Con la vena ironica che non l’abbandona mai, la conduttrice era riuscita a trasmettere ai followers un messaggio importantissimo: i cognomi delle persone non dovrebbero mai essere utilizzati come metro di giudizio.

