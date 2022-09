“Chi l’ha visto”, forti tensioni in studio. Sciarelli sbotta: “Vi siete bevuti qualcosa”

Momenti di tensioni a “Chi l’ha visto”. In diretta un momento imbarazzante ha portato la Sciarelli a reagire in modo inaspettato: su tutte le furie, sbotta.

In onda dal 1989, “Chi l’ha visto” è uno dei programmi più famosi nella storia della televisione italiana. Con ben 35 edizioni alle spalle, è tra i più seguiti: targato Rai3, puntata dopo puntata sono protagonisti misteri insoluti.

Innumerevoli i tentativi da parte del suo staff di ritrovare persone scomparse. Staff composto da un team di professionisti capeggiato da un volto legato da sempre al format: quello di Federica Sciarelli, conduttrice che porta avanti da anni in modo magistrale l’amata trasmissione, capace di tenere incollati agli schermi milioni di spettatori.

“Chi l’ha visto”, forti tensioni in studio: Sciarelli reagisce

Come in molte puntate, anche nell’ultima protagonista una persona scomparsa. È stato ripercorso, infatti, il caso di una ragazza finita nel nulla.

27 anni, si tratta di Andreea Rabciuc: campionessa di tiro con l’arco, di Ancona, è scomparsa da tempo. Tutto è iniziato dopo una serata passata in un casolare di Montecarotto dove la 27enne ha preso parte a un party al fianco del suo ragazzo Simone e dei loro amici.

Durante la puntata dai toni molto tetri, accade l’inaspettato e scoppia la tensione: la Sciarelli reagisce.

Imbarazzo in diretta a “Chi l’ha visto”: Sciarelli sbotta così

Mentre si stavano ripercorrendo i fatti sulla sparizione di Andreea, nello studio è calato il gelo: attimi di tensione sono stati protagonisti, facendo infuriare la conduttrice.

“Mi prenderanno per pazzo, ma per è stata o è ancora nella zona di Ancona”, afferma Simone durante la puntata.

“Simone, tu e il tuo amico ogni tanto ridete, non so se vi siete bevuti qualcosa però stride un po’ questa situazione”

La reazione di Federica nei confronti del comportamento di Simone, fidanzato della 27enne, e del suo amico. “Volevo chiudere con le parole della mamma”, tuona la conduttrice.

Dopo lo sfogo ha ripreso subito in mano la situazione come se non fosse successo nulla, ma l’episodio non è passato inosservato, lasciando tutti di stucco.

