È tempo di cambiamenti per Michelle Hunziker: la sua prima volta in “double face” segna l’inizio di un futuro brillante e indimenticabile.

Di ritorno dalla “Milano Fashion Week” sono importanti i cambiamenti da collezionare ora tra i suoi ricordi più belli. Michelle Hunziker ha percorso una nuova strada e ha desiderato svelarlo salendo in nuova vesta sul Red Carpet. La conduttrice ha svelato il suo “douple face” più elegante per pronunciarsi su una novità che mostra adesso a noi anche quale sarà il suo nuovo volto.

Michelle Hunziker: “un nuovo traguardo raggiunto”

“Oggi abbiamo creato una bellissima collaborazione“, scrive la nativa di Sorengo indossando il capolavoro di bellezza che un suo caro amico ha realizzato per lei. Il look scintillante di Michelle ha colpito nel segno. Ma ancor più l’essenziale soprabito nero. Lasciato per ultimo e rivelatosi la metafora perfetta del suo “nuovo traguardo raggiunto“.

“Non solo un incredibile stilista“, è Guido Maria Kretschmer agli occhi di Michelle, “ma anche una bellissima anima“. La nata sotto il segno dell’Acquario descrive così uno dei protagonista della nuova collaborazione. Il brand di @gooviwood si sposa alla perfezione con le idee della comunity di Michelle e del suo team, un cuore che batte all’unisono, che rispetta la natura, e che ha visto dare vita a un catwalk colmo di sorprese.

Michelle sul Red Carpet in “double face”

Osservando ciò che l’ha emozionata molto, tra i make-up artists – bravissimi “ad illuminare i volti delle modelle” – scrive Michelle: “ecco la mia prima Fashion Week in qualità di imprenditrice“.

Nelle ore precedenti anche il backstage di GOOVI ha svelato la gioia “senza freni” della Hunziker, iniziando dalla preparazione all’evento – al fianco del suo team prediletto. Pronto – in quel momento – a debuttare, da lì a poco, alla “Fashion Week”.

“LA MIA PRIMA FASHION WEEK IN QUALITÁ DI IMPRENDITRICE”

“Parteners in beauty” Michelle definisce così i suoi compagni di viaggio in quest’avventura a poche ore dalla ABOUT YOU.

Dunque a “evento super” felicemente conclusosi – nella serata di ieri, venerdì 23 settembre – non resta che alzare i calici e sorridere a un promettente futuro per la neo-imprenditrice. “Alla prossima“, aggiunge infatti contribuendo al brindisi finale Michelle. Forse pensando anche alla sua successiva carriera. Quella, altrettanto citata in queste ore, da giovanissima e futura neo-nonna.

TROVATO IL CORPO DEL PICCOLO MATTIA