Rosalinda Cannavò si è lasciata andare a una confessione drammatica. Un retroscena straziante dalla sua esistenza da brivido.

Attrice, cantante e modella. Rosalinda Cannavò, 29 anni di Messina, non smette mai di stupire. Questa volta a colpire una sua confessione a cuore aperto durante la sua ospitata a “Verissimo”.

Ieri, 24 settembre, l’ex GF Vip è stata accolta da Silvia Toffanin che l’ha intervista, facendo sì che rilevasse molto del suo vissuto. Tra successi lavorativi e personali, non è sempre stato semplice per lei: come ogni vita, ha avuto molti alti e bassi. In particolare a colpire una confessione drammatica su un periodo molto difficile della sua esistenza.

Rosalinda Cannavò nel dramma: straziante rivelazione

Classe 1992, Rosalinda ha commosso lo studio di “Verissimo” con una confessione drammatica, rivelando un dettaglio dalla sua vita da brivido.

Da sempre appassionata di danza e recitazione, ha debuttato sugli schermi tra film e fiction. Nota la sua partecipazione sul piccolo schermo a “L’onore e il rispetto” nella parte terza. Agli inizi è diventata conosciuta sotto il nome di Adua Del Vesco, in quanto il suo era considerato poco accattivante.

L’attrice ha rivelato come le sia stato consigliato di perdere qualche kg per sembrare ancora più bella: obiettivo che ha avuto pesanti ripercussioni sulla sua psiche, tanto che è arrivata a pesare soli 32 kg. Nonostante la situazione allarmante e la preoccupazione dei suoi cari, la Cannavò non era conscia di quello che le stava succedendo.

Rosalinda: il periodo più buoi della sua vita, si salva grazie a lui

Oltre a raccontare il drammatico periodo in cui ha perso così tanto peso, l’attrice ha rivelato a Silvia come sia stata assalita anche da pensieri molto brutti.

In particolare ha svelato di volerla fare finita come ha raccontato nel suo libro “Il riflesso di me”. Ad aiutarla a uscire da quella spirale così buia una figura per lei fondamentale: Teodosio Losito, sceneggiatore che l’ha presa per mano per dire addio all’anoressia.

diventato un suo grande amico, grazie al suo supporto è guarita

Superata sia l’anoressia e il binge eating, ha deciso di dare il via a una nuova fase, facendosi chiamare con il suo vero nome. Poi l’incontro con il suo attuale fidanzato Andrea Zenga l’ha resa ancora più felice, tanto che oggi è serena come mai prima.

