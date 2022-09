Sabrina Ferilli ha confessato tutto in diretta televisiva, la situazione è alquanto imbarazzante e in pubblico cala per un attimo il gelo, ma poi….

Una vicenda che ha dell’incredibile, Sabrina Ferilli confessa tutto durante una puntata del Maurizio show, il pubblico è senza parole così come lo stesso giornalista. Nessuno l’avrebbe mai detto, è davvero assurdo.

Un racconto che ha lasciato il pubblico senza parole

Un episodio che ha scosso particolarmente il pubblico ed il padrone di casa, Maurizio Costanzo. Una simile vicenda ha dell’incredibile ed i risvolti sono alquanto surreali. La curiosità è davvero tanta e Sabrina non può esimersi dal raccontare tutto.

Zia Mara, presente in studio comincia a ridere così come Maria De Filippi, la vicenda è davvero assurda ma vera. La simpatia dell’attrice smorza il racconto ma alcuni non sanno se ridere i piangere.

Sabrina Ferilli racconta tutto in diretta, la questione è tragicomica

L’attrice è ospite da Maurizio Costanzo, con lei c’è anche l’amato padre. Tra una discussione e l’altra, interviene Maria De Filippi che lancia una piccola provocazione all’amica, Sabrina la raccoglie ed inizia a raccontare il “fattaccio” tra le risate e l’incredulità generale. Il padre la convinse a comprare due loculi al cimitero, per quando sarebbe giunto il suo momento e fin qui nulla di strano se non fosse per il fatto che…

Un giorno il padre era alquanto affranto e lei preoccupatissima gli chiese il motivo. L’uomo le confessa che è venuto a mancare il figlio di alcuni amici ed era molto dispiaciuto per la perdita improvvisa, e nemmeno qui nulla di strano ma ecco che arriva la svolta della vicenda. Il figlio di Sandro è stato seppellito in un loculo di Sabrina a sua insaputa e l’attrice questo ragazzo non l’ha mai nemmeno conosciuto.

E’ morto e ce l’ho vicino, ma non so nemmeno chi è

Il pubblico esplode in un fragoroso applauso tra le risate generali. Una simile vicenda è stata del tutto inaspettata ma decisamente divertente.

