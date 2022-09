Camilla, messa all’angolo da un’altra reale: per i sudditi lei è la nuova Regina

Salita al trono da pochi giorni, il ruolo di Regina Consorte per Camilla è già in bilico. In particolare i sudditi preferirebbero a lei un’altra reale inglese: nei loro cuori è lei la nuova Sovrana del Regno Unito.

Il decesso della Regina Elisabetta ha portato non solo a un forte dolore, ma anche a cambiamenti epocali per la Royal Family. Tra cambi di titoli e passaggi di proprietà, la trasformazione più grande riguarda il primogenito della Sovrana: Carlo è passato da Principe del Galles a Re del Regno Unito. Al suo fianco anche la moglie Camilla ha visto stravolgere la sua esistenza salendo al trono come Regina Consorte all’età di 75 anni.

La sua figura non è mai stata vista di buon occhio sia dalla Royal Family sia dai sudditi, anche se negli ultimi anni ha recuperato raccogliendo maggiori consensi. A segnarla tuttavia rimangono gli eventi legati al triangolo in cui è stata protagonista con Carlo e Lady Diana. Tutto questo ha minato la sua popolarità: sembra che i sudditi in realtà desiderino un’altra reale sul trono.

Camilla, ruolo di Regina in bilico: un’altra reale le soffia il titolo

L’amore tra Carlo e Camilla affonda le sue origini nel passato. I due si sono innamorati quando erano adolescenti, ma il destino ha voluto che le loro strade si dividessero in quanto la Parker non era considerata idonea al ruolo di consorte di un futuro erede al trono, mentre Lady Diana era perfetta.

Il tempo ha dimostrato come questo pronostico non sia stato assolutamente azzeccato. La Spencer ha sofferto molto nel ruolo di moglie di Carlo e l’amore tra il primogenito della Sovrana e Camilla non si è mai spento.

Dopo il divorzio tra l’erede al trono e Lady D. – e il decesso di quest’ultima – nel 2005 Carlo e Camilla hanno coronato il loro sogno diventando marito e moglie. Passati molti anni, la figura della Parker è stata meglio digerita da Queen Elizabeth e dagli inglesi, anche se ora che è salita al trono è emerso come vorrebbero un’altra Sovrana.

Sudditi impazziti per quella reale: la vedono come la Regina

Camilla ha visto rubarsi la scena, da un’altra reale. Una parente ancora molto giovane, ma che ha conquistato tutti, tanto da considerare lei la Regina.

La Windsor in questione non è Kate Middleton, futura Regina Consorte quando William prenderà il posto di Carlo, ma bensì sua figlia Charlotte.

7 anni, la piccola ha conquistato il mondo intero durante i funerali della Sovrana, mostrandosi molto commossa per l’addio alla bisnonna.

I sudditi l’hanno soprannominata Regina di Cuori e in futuro la vorrebbero sul trono, ipotesi tuttavia difficile da concretizzare visto che dopo William a indossare la corona sarà suo fratello maggiore George.

