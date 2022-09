Ida Platano, lo studio si solleva contro di lei: “fa solo teatrini”. Abbandonata da tutti

Ida Platano torna protagonista della scena nell’appuntamento odierno con “Uomini e Donne”: l’intero pubblico, ormai, sembra essere contro di lei

Continua a far discutere il comportamento di una delle dame più amate del parterre, che può considerarsi a buon diritto una veterana della trasmissione “Uomini e Donne”. La 41enne Ida Platano, con il suo modo di fare spontaneo e la dolcezza che contraddistingue ogni suo gesto, ha fatto strage di cuori.

La relazione più celebre è senza dubbio quella con Riccardo Guarnieri, assieme al quale la dama aveva addirittura deciso di lasciare la trasmissione ormai quattro anni fa. Un rapporto che, nonostante gli alti e bassi e i ripetuti tentativi di riconciliazione, non è mai decollato.

Le sue avventure sentimentali le hanno permesso di racimolare parecchi consensi, ma anche critiche a dir poco implacabili. A non tollerare minimamente l’operato della bresciana è ad esempio Tina Cipollari, che da tempo immemore non manca di sminuire il percorso di Ida.

Quanto accaduto oggi in studio è stata l’ennesima prova del dissenso che, da qualche mese a questa parte, la Platano sta raccogliendo all’interno dello studio. Anche coloro che si sono sempre schierati dalla sua parte, infatti, sono apparsi infervorati con lei.

“Uomini e Donne”, tutti contro la dama Ida Platano: la “causa” è Alessandro Vicinanza

Quando Maria De Filippi, nel corso della puntata trasmessa lunedì 26 settembre, ha chiamato al centro studio Alessandro Vicinanza e Ida Platano, i presenti alla registrazione hanno letteralmente sbarrato gli occhi.

Il partenopeo e la bresciana, che durante la passata edizione avevano chiuso in malo modo il loro rapporto, avrebbero deciso di tornare a frequentarsi dopo aver trascorso una piacevole serata in pizzeria. “Nessuno qui è mai riuscito a smuovermi quello che mi ha smosso Ida” – ha spiegato il cavaliere ad un esterrefatto Gianni – “i problemi del passato rimangono, ma non voglio pensarci“.

L’anno scorso, infatti, la dama decise di interrompere questa conoscenza proprio perché Alessandro, messo alle strette, si era detto contrario all’idea di trasferirsi a Brescia. Anche per la Platano, tuttavia, le priorità sarebbero cambiate a questo punto del suo percorso.

“Avevo voglia di uscirci e ci sono uscita, ho seguito il mio istinto” – ha detto Ida al pubblico che pendeva dalle sue labbra – “non ho aspettative“. La reazione che si è avuta in studio, di certo, è stata ben diversa da quanto sperato. La Platano, abituata a ricevere gli applausi dei suoi fan e degli opinionisti, è stata letteralmente massacrata.

Tutto lo studio si solleva contro la dama: “fa solo teatrini”

La prima ad attaccare aspramente la Platano è stata, ovviamente, l’implacabile Tina Cipollari. Fin da subito, l’opinionista ha bollato lo spazio dedicato alla dama con queste parole: “ecco che ricomincia la soap opera“.

Ma chi ha veramente dato di matto, nel momento in cui la bresciana si trovava al centro studio, è stato Armando Incarnato. Amico intimo di Ida, il partenopeo è insorto riversandole addosso il proprio veleno:

“Ti sei rincretinita? a questo punto non ti credo più, penso che anche a te piaccia fare i teatrini”.

Il pubblico, d’accordo con la tesi del cavaliere, non ha mancato di sollevarsi e di applaudire con vigore al suo discorso. Che l’era del consenso unanime nei confronti di Ida sia ufficialmente finita?

