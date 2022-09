La frase di Nunzia De Girolamo entra nel mirino e riaccende le polemiche tra i suoi spettatori, oltre alla delusione ci sarebbe dell’altro.

Alla vigilia della formazione di un nuovo governo l’ex politica Nunzia De Girolamo prende posizione in diretta sui risultati delle elezioni. Con la vittoria della destra, tra cui “Fratelli D’Italia” e Giorgia Meloni alla sua guida, la conduttrice sembrerebbe aver voluto prendere, una volta per tutte, le difese della nuova leader scatenando un polemica senza precedenti.

Nunzia De Girolamo e il fantasma di una “campagna d’odio”

“È aberrante che non ci stiano facendo passare” che “ci stiano togliendo i nostri diritti“, di risposta a queste dichiarazioni – rilasciate dai giovani su La 7 nella Sicilia invasa da “Fratelli D’Italia”, prima di essere caricati dalle forse dell’ordine – la De Girolamo a “Piazza Pulita” sembra ribaltare la situazione, quando afferma: “io non ho visto una piazza violenta“. Piuttosto “c’è una campagna di odio contro la Meloni” armata da spaventapasseri.

Mentre l’Europa parla aspramente di un ritorno al fascismo, per via di un’ambiguità palpabile nella campagna elettorale di queste ultime settimane, domenica 25 settembre – durante la puntata straordinaria tenutasi su IG di “Facciamo Notte” – la De Girolamo continua il suo discorso lasciato incompleto in fervente attesa delle proiezioni.

Nunzia De Girolamo, il lunedì di chi “la sa lunga”

“Che delusione“, affermano gli utenti di seguito all’ultimo post condiviso dalla conduttrice di “Ciao Maschio” sul suo profilo Instagram questa mattina. Il “buon lunedì” della De Girolamo non è passato inosservato. E la direbbe “lunga”, secondo alcuni, sulle sue intenzioni.

La dichiarazione, che sembra d’altro canto accogliere le opinioni di tutti i suoi spettatori invitati al dialogo sul risultato delle elezioni, avrebbe pertanto lasciato innegabilmente anche l’amaro in bocca a chi la segue da tempo.

“BUONGIORNO A TUTTI e buon lunedí”

Scrive la conduttrice ammiccando con un largo sorriso e un pollice alzato. Ma la risposta degli utenti non sarà – al 100% – altrettanto piacevole. “Mica Tanto!“, si legge infatti tra i primi commenti di riposta alla condivisione.

“Torna in politica“, affermano altri – come se fosse un suggerimento. La tensione, dunque, resta alta, ma – nel frattempo – l’accogliente sorriso della De Girolamo continua a risplendere per coloro che la ringraziano per la sua attuale collaborazione ai puntuali aggiornamenti in diretta.