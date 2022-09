“Mi ha cambiato la vita..” e non è Al Bano. Romina Power confessa tutto

Romina Power lascia tutta l’Italia senza parole, una simile confessione è inaspettata. L’attrice parla chiaro, la sua vita è cambiata ma non grazie ad Albano.

La confessione a cuore aperto di Romina Power è un fulmine a ciel sereno, dopo tanta sofferenza la sua vita è cambiata in meglio ma il fautore non è Al Bano. E’ un’altra pugnalata per il cantante di Cellino San Marco?

Romina ed Al Bano, una storia d’amore che ha emozionato l’Italia

Erano gli anni ’60, Romina Power si trasferisce in Italia da Los Angeles dopo aver perso prematuramente il padre. Inizia ad addentrarsi nel mondo dello spettacolo essendo figlia d’arte e come prima esperienza si ritrova a recitare nel film Nel Sole, è in questa occasione che incontra per la prima volta Al Bano Carrisi, giovane cantante emergente di Cellino San Marco.

L’attrazione tra i due fu fatale, si innamorarono e sposarono poco dopo. Durante il matrimonio sono nati Ylenia, (scomparsa nel nulla nel 1994), Yari, Cristel e Romina Jr. Perdere una figlia è stato un evento traumatico per la coppia che in pochi anni si allontana per sempre dopo aver fatto sognare milioni di fan con la loro storia d’amore coronata dalla Felicità.

Ecco grazie a cosa Romina ha ritrovato la pace con se stessa ed il mondo

In un’intervista esclusiva a Sorrisi, Romina Power ha confessato che la sua vita è notevolmente cambiata in positivo e questo non grazie ad Al Bano. Come sappiamo la bella e brava attrice-cantante ama molto stare all’aria aperta e praticare yoga anche di gruppo, questa pratica le ha letteralmente migliorato la vita.

Quello che però le ha fornito una nuova visione del mondo è il Buddhismo, religione alla quale si è particolarmente affezionata. Romina vive secondo i precetti di questo credo che le ha dato una nuova visione del mondo, un panismo che ha arricchito e completato la sua anima.

Ho meditato per pulire la mia mente e per raggiungere consapevolezza

Confessa Romina quando le è stato chiesto: “Quale dolore ha curato con la meditazione?”.

