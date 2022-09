“Verissimo”, Al Bano messo alle strette: altroché Loredana, “Il mio unico grande amore è…”

Il cantante di Cellino San Marco domenica 25 settembre è stato ospite in diretta tv nello studio di Silvia Toffanin dove ha parlato dei prossimi progetti lavorativi e non solo.

Una domenica con il botto per i telespettatori di Canale 5 che hanno avuto l’onore di vedere intervistati insieme due pesi massimi della canzone italiana.

Silvia Toffanin ha chiesto ad Al Bano e Iva Zanicchi di poter svolgere un’intervista doppia visto che sembra che tra qualche mese uscirà un loro nuovo singolo, una collaborazione al momento ancora top secret che nessuno dei due ha però voluto approfondire per motivi di riservatezza contrattuale.

Oltre al lavoro però i colleghi hanno avuto modo di rispondere anche ad alcune domande private che la conduttrice ha posto loro.

Al Bano, la nuova fidanzata esce allo scoperto

I due si sono conosciuti giovanissimi, Al Bano ha confessato a Silvia anche che ha capito subito che in lei c’era un enorme potenziale canoro. La strada e le vicissitudini personali però negli anni li hanno portati ad allontanarsi fino alla recente reunion che li vedrà presto insieme sul palco.

La padrona di casa però non ha potuto non sottoporre ai due amici la domanda che in molti si stanno facendo in queste settimane: “Siete insieme?”

Loredana chi? Iva Zanicchi conferma tutto sulla relazione con Al Bano

Quando entrano in studio, infatti, l’affermazione arriva irriverente alla massima potenza: “Al Bano sei qui con la tua nuova fidanzata!”.

I due infatti proprio per via della collaborazione segreta si sono visti qualche tempo fa all’autodromo di Monza dove hanno scambiato qualche abbraccio affettuoso. Nulla di più, anche se questo è bastato al gossip nazionale per montare servizi rosa sulla possibile fine della relazione tra il cantante di Cellino con Loredana Lecciso.

“Siamo fidanzati” ha confermato la Zanicchi, ridendo a crepapelle e guardando il collega in maniera affettuosa.

Entrambi con le ossa forti dopo tanti anni in cui sono stati al centro delle scene con storie sentimentali create ad hoc solo per aumentare l’audience nei programmi tv e le tirature della carta stampata.

Se quindi la relazione tra Iva Zanicchi e Al Bano non esiste, certa è invece l’uscita del brano che in molti ora attendono con ansia, consapevoli che sicuramente sarà un successone assicurato.

