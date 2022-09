Paola Barale torna in tv così: molti apprezzano e c’è chi invece.. “Chi lo avrebbe detto”

Paola Barale ed il ritorno domenicale sul piccolo schermo come ai vecchi tempi ma il pubblico si divide. Ecco perché

Paola Barale è uno dei grandi nomi presenti nel cast della nuova edizione di “Ballando con le Stelle”. Una vera scommessa per Milly Carlucci che ha puntato molto sulla conduttrice che è rimasta lontana dagli schermi per circa 20 anni.

Per lei dunque un grande ritorno sul piccolo schermo. Ma prima di approdare in prima serata su Rai 1, ieri ne abbiamo avuto un assaggio nella domenica pomeriggio. La Barale, infatti, è stata ospite di Mara Venier a “Domenica In”.

L’avventura di “Ballando con le stelle”: il racconto

Energie tutte concentrate su “Ballando con le Stelle” per Paola Barale che ammette di aver capito che il programma richiede molto fatica definendosi un po’ “arrugginita” rispetto a 25 anni fa quando ballava in tv. La Barale sarà al fianco di Roly Maden, ballerino di origine cubane, new entry nel cast dei ballerini professionisti del programma.

Per lei che si trova catapultata in questa bella avventura, un mondo tutto nuovo insomma. L’rtista non ha negato di non aver mai fatto danza ma di aver avuto solo qualche approccio da giovanissima perché sì ha ballato ma in modo quasi incosciente.

Il look di Paola Barale: chic-casual ed il pubblico si divide

Il look di Paola Barale scelto per “Domenica In” è piaciuto molto ai telespettatori. La bella bionda non è mai uscita dal loro cuore e ritrovarla è stata per molti un vero piacere. Come sempre il suo taglio di capelli fa scuola: caschetto corto e biondo luminoso.

Abiti chic-casual: maglia marrone e giacca, invernale, ma colorata, con un leggero sapore maschile. Insomma la Barale si fa notare sul piccolo schermo ed il web impazza.

C’è chi esulta per il suo ritorno proprio alla domenica pomeriggio ricordando le belle stagioni di “Buona Domenica” e chi invece dice tutt’altro. Alcuni utenti, invece, su Twitter non l’hanno affatto riconosciuta e tuonano: “Non l’avevo nemmeno riconosciuta”. Insomma gli occhi nella domenica in tv sono stati tutti per lei, non c’è storia.

