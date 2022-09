Alì supermercati, nuova apertura straordinaria: tutti i profili ricercati con urgenza. Affrettatevi!

La catena sta per aprire una nuova sede e per questo ha bisogno di personale qualificato da inserire al suo interno. Vediamo le figure ricercate dall’azienda.

Si tratta di una delle realtà meglio conosciute e diffuse nel Nord Italia con una quota di mercato nel suo settore di riferimento pari al 17,6% del totale della GDO (Grande Distribuzione Organizzata).

Alì (e Alìper) oggi vantano circa on 4.500 dipendenti e 117 punti vendita sul territorio veneto e dell’Emilia-Romagna. Presto però ci sarà l’inaugurazione di un nuovo centro, il 118esimo che darà una grande spinta al territorio in cui sarà dislocato il supermercato.

Rivoluzione in casa Alì, apre il 118esimo punto vendita in Italia

Era il 1969 quando Francesco Canella decise di aprire il suo primo negozio di alimentari a Padova, in Via Curzola, anche se si devono attendere ancora due anni prima che faccia il suo ingresso sul mercato nazionale l’Alì come lo conosciamo noi, con il primo banco gastronomia servito mai visto prima!

Oggi la catena dispone anche di un suo proprio marchio interno, VALE, che offre ai clienti affezionati la garanzia di una tracciabilità controllata e sicura, con materie prime a chilometro zero e certificate.

Tra qualche mese ci sarà l’apertura di un nuovo centro a Treviso (zona aeroporto) e Alì è alla ricerca di personale, come possiamo leggere direttamente sul sito alla sezione ‘Lavora con noi’.

Alì e Alìper, la squadra si allarga: candidati subito

In vista della nuova apertura a Treviso l’azienda ha aperto un’urgente ricerca di personale, nello specifico sono richiesti Addetti alle vendite e Specialisti dei freschi.

Per candidarsi si richiede il possesso dei seguenti requisiti:

Essere residenti in zona o comunque automuniti;

Diploma di scuola secondaria superiore (Alberghiera);

Pregressa esperienza nella mansione ricercata dall’azienda;

Conoscenza approfondita HACCP e degli standard igienico-sanitari nazionali.

La candidatura è rivolta ad entrambi i sessi senza distinzione di genere.

Per avere maggiori informazioni, o per inviare la propria candidatura, collegarsi alla sezione ‘Lavora con noi’ del sito aziendale, https://www.alisupermercati.it/contatti/lavora-con-noi/posizioni-aperte.

RUSSIA: STRAGE BAMBINI A SCUOLA. IL VIDEO NEL TG DI YESLIFE