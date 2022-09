“Storie italiane” è tornato su Rai1 con un altro appuntamento imperdibile, dopo la pausa dovuta alle elezioni. Eleonora Daniele ha ospitato una persona speciale che ha fatto commuovere il pubblico a casa con un messaggio incredibile.

Eleonora Daniele è tornata su Rai 1 con la puntata del 27 settembre di “Storie italiane” dove ha raccontato fatti di cronaca e attualità ed ha ospitato personaggi di un certo spesso per la sezione interviste.

Nell’ultima parte è stata raggiunta da Francesco Moser, papà di Ignazio, insieme hanno ripercorso alcuni momenti salienti della sua carriera e della sfera privata.

Francesco Moser, chi è

Francesco Moser è un ciclista italiano che nel corso della sua carriera ha ottenuto importanti risultati. Classe 1951, nato in Trentino, ha vinto il Giro d’Italia, tre Parigi-Roubaix, due Giri di Lombardia, una Freccia Vallone, una Gand-Wevelgem e una Milano-Sanremo.

Oggi vive a Maso Villa Warth, una residenza vescovile che si estende tra i vigneti delle colline di Trento. Oltre allo sport è amante del vino e possiede un’azienda tramandata da generazioni. Suo figlio Ignazio è ormai diventato un vip, lo abbiamo conosciuto al “Grande fratello vip” ed ora è un modello, influencer e personaggio dello spettacolo.

I suoi genitori si sono divorziati dopo 41 anni di matrimonio e proprio riguardo alla separazione Francesco avrebbe riferito al Corriere della Sera

Noi andiamo ancora d’accordo e qualche volta ci vediamo. Ma ormai non c’erano più le condizioni e basta. Il nostro è stato un rapporto che è durato una vita, abbiamo avuto tre figli e molte soddisfazioni sempre condivise, però dopo trent’anni non c’erano più le condizioni che ci avevano uniti e ci siamo separati con serenità…

L’aneddoto rivelato a “Storie italiane“

Ospite a “Storie italiane”, Francesco Moser si è lasciato trasportare dalle emozioni scaturite dalle immagini mandate in onda dalla produzione che gli ha dedicato una parte del programma.

Video del passato fin dalla sua infanzia dove è apparso insieme ai suoi genitori e proprio riguardo alla mamma, Eleonora Daniele ha affermato

TUA MAMMA SI CHIAMAVA CECILIA PROPRIO COME LA FIDANZATA DI IGNAZIO, PENSA CHE COINCIDENZA.

Anche Francesco ha speso qualche parola sulla sua mamma e commosso ha rivelato

Lei passava gran parte del suo tempo in chiesa, andava tre volte al giorno in chiesa e dovevamo andarci anche noi

Ha poi aggiunto che se n’è andato di casa all’età di venti anni, ma quando aveva l’occasione tornava sempre dal suo primo amore. Le sue lacrime hanno emozionato anche la conduttrice che si è lasciata scappare

NON TI AVEVO MAI VISTO PIANGERE, in queste lacrime trovo il ricordo e l’amore di un figlio per la propria mamma

La trasmissione è continuata con altri aneddoti dell’ex ciclista che non ha perso occasione di parlare anche dell’ex moglie, dei suoi figli, della sua nuora e di un bebè in arrivo. A tal proposito ha sdrammatizzato dicendo che non è molto informato e che qualora fosse vera la notizia sarebbe l’ultimo a saperlo.

