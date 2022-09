Uomini e Donne, Armando Incarnato si becca insulti anche da lei: “e sei pure un genitore!”

“Uomini e Donne”, Armando Incarnato solleva lo studio contro Ida Platano, ma qualcuno protesta: ad inveire contro il partenopeo è stata proprio lei…

Le recentissime trovate di Ida Platano non sono affatto piaciute al suo collega di parterre Armando Incarnato. I due protagonisti di “Uomini e Donne”, dopo una brevissima parentesi che li vide tentare un approccio amoroso, hanno capito di poter essere soltanto dei buoni amici.

Proprio in virtù di ciò, nel corso degli anni, il partenopeo non ha mancato di prendere le parti della dama di fronte a tutto il pubblico. Una scelta che ad Armando è costata parecchio, in termini di critiche ricevute e persino di immagine mediatica.

Per Incarnato, tuttavia, difendere la Platano è sempre parsa essere la cosa più giusta da fare, perlomeno fino ad oggi. Qualcosa, tuttavia, sembrerebbe essersi definitivamente rotto tra i due.

Armando Incarnato sbotta contro Ida Platano: tutto il pubblico è dalla parte del cavaliere

Ricorderete sicuramente i tempi in cui Armando Incarnato, senza badare troppo ai fischi del pubblico, insultava a gran voce Riccardo Guarnieri pur di difendere l’amica Ida.

Il partenopeo, che ha sempre creduto nell’ingenuità e nella buona fede della bresciana, si è dimostrato implacabile nei confronti di tutti quei cavalieri che, secondo il suo punto di vista, si presentavano in studio con il solo scopo di usarla.

A fronte del recente siparietto che ha visto protagonisti Ida e Alessandro, tuttavia, persino Armando sembrerebbe aver cambiato opinione sull’amica. Deluso dal suo comportamento, il partenopeo l’ha definita “amante dei teatrini“.

Convinto che la Platano stia facendo di tutto pur di far parlare di se stessa, Incarnato è parso “abbandonarla” definitivamente. Qualcuno, dallo studio, non ha tuttavia mancato di far notare al cavaliere il suo lampante errore.

Tina Cipollari mette a tacere il cavaliere: “e sei pure un genitore!”

Tina Cipollari, di fronte all’insurrezione di Armando Incarnato, non è proprio riuscita a trattenersi. L’opinionista, prendendosela con il cavaliere, ha sottolineato a gran voce il suo comportamento sbagliato.

“mi meraviglio di te che sei pure un genitore. Non riusciamo a far cambiare idea ai nostri figli, come potremmo riuscirci con gli amici?”

Tra le righe, nonostante i toni accessi, l’opinionista è parsa persino dare ragione ad Armando. La Platano, sorda ai consigli, non mancherà di fare di testa sua anche questa volta.

