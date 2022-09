Aurora Ramazzotti è finita al centro dei riflettori. Da settimane nel mirino per la dolce attesa, questa volta a far parlare il look sfoggiato per un momento molto importante. Scoppia una vera e propria polemica.

Dopo che la notizia della sua gravidanza ha catalizzato i riflettori, Aurora Ramazzotti torna a far parlare di sé. La figlia di Michelle ed Eros, incinta del suo Goffredo, è finita nel mirino a seguito del suo ultimo scatto condiviso su Instagram.

Seguitissima – ha un profilo da ben 2,4 milioni di follower – ogni suo contenuto fa sempre il pieno di commenti: questa volta il pubblico si è diviso tra chi ha amato il look sfoggiato e chi l’ha detestato.

Aurora Ramazzotti, look più chiacchierato di sempre

25 anni, la certezza è che Aurora è sempre bellissima, in questo periodo ancora di più.

In dolce attesa nei suoi occhi si percepisce una nuova luce, dettata dal fatto che prossimamente diventerà mamma.

La notizia della sua gravidanza ha monopolizzato il gossip, nella curiosità di scoprire maggiori dettagli. Ma ora a far parlare è un look che è ha scatenato sui social una polemica accesa. Si tratta di un outfit indossato da Aurora per la cover di Vouge composto da pantalone e giacca sui toni dell’arancione.

Aurora Ramazzotti: tra lodi e critiche, la sua bellezza rimane una certezza

Con scarpe abbinate agli altri capi, la Ramazzotti si è mostrata in versione total orange, dividendo il pubblico.

C’è chi ha amato il look considerandolo molto fashion, c’è chi non lo può vedere. Non tanto per il colore, ma piuttosto per la larghezza dei capi considerati poco femminili.

Alcuni ironizzano sul fatto che la scelta sia stata dettata dal desiderio di nascondere la pancia. Se l’abbinamento è stato criticato non è stata messa in dubbio la bellezza di Aurora:

“una dea”

Sono solo alcune parole che si leggono sotto al post che dimostrano quanto sia adorata per il suo fascino e la sua simpatia ereditate dalla mamma Michelle che presto diventerà per la prima volta nonna.

RUSSIA: STRAGE BAMBINI A SCUOLA. IL VIDEO NEL TG DI YESLIFE