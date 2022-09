Quarantasei candeline per Francesco Totti e una dedica speciale sui social che ha commosso il web: è stata lei la prima a fargli gli auguri

Un compleanno diverso ma pur sempre speciale, intimo, da trascorrere in compagnia delle persone che gli vogliono bene e che lo stanno supportando in questo periodo della sua vita molto particolare. Francesco Totti festeggia i suoi 46 anni per la prima volta senza la sua Ilary ma con Noemi e i figli, Chanel, Cristian e Isabel.

Sui social arrivano i primi messaggi di auguri ed uno di questi non passa di certo inosservato, commovendo il web.

Francesco Totti, tra Ilary e Noemi: la rinascita del Pupone

A fine giugno Francesco Totti e Ilary Blasi hanno annunciato la loro separazione e la notizia ha lasciato tutti con l’amaro in bocca. Nonostante erano mesi che Dagospia aveva lanciato la bomba, nessuno poteva crederci fino al giorno della conferma.

È stato un brutto colpo per gli italiani che dopo anni hanno dovuto dire addio ad una delle coppie più belle della televisione, oggi finita a parlare tramite avvocati e legali. L’ex calciatore, però, sembra aver trovato un nuovo amore che lo ha fatto rinascere dopo un periodo buio: si chiama Noemi Bocchi ed è una compagna di Padel.

La dedica speciale

Francesco Totti compie 46 anni e mai come quest’anno sente la vicinanza delle persone più care che lo accompagnano in questo giorno speciale. In particolare, i suoi figli, Chanel, Cristian e Isabel con i quali trascorre molto tempo insieme e pone sempre al primo posto.

Proprio la secondogenita non ha perso occasione di fare una dedica al papà sui social: ha pubblicato un loro selfie e poi ha scritto

AUGURI ALL’UNICO UOMO DELLA MIA VITA, TI AMO TANTISSIMO

Anche Cristian ha lasciato un messaggio con scritto

AUGURI VITA, TI AMO DA MORIRE

Insomma, l’affetto e l’amore dei figli sono sempre più solidi e questo Francesco lo sa. Tra loro c’è un rapporto speciale che nessuna separazione, donna o lavoro potranno mai rompere. Il trio è complice e l’uno è il supporto degli altri. Tornando agli auguri, invece, quando arriveranno quelli da parte di Noemi? Il web è curioso.

