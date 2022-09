Harry sarebbe costretto a modificare qualche dettaglio prima di pubblicare il suo primo libro: dopo la morte della regina cambia tutto

Sono passati circa venti giorni da quando la regina Elisabetta ci ha lasciati ed ha salutato definitivamente il suo regno che oggi è guidato da Re Carlo III. Momenti toccanti hanno attraversato l’Inghilterra intera che ancora stenta a credere sia finita un’era.

Intanto, Harry e Meghan sono tornati in America e il principe sarebbe in crisi per la pubblicazione del suo libro che a quanto pare racchiude dichiarazioni sconcertanti sulla Royal Family.

Regina Elisabetta, un regno lungo 70 anni

È morta all’età di 96 anni, lasciando tutti nella tristezza totale per la sua perdita. I sudditi erano molto legati alla sua immagine, ormai diventata un’icona per il regno guidato per 70 anni.

La Regina Elisabetta, nonostante gli alti e i bassi a palazzo, è riuscita a tenere unita la famiglia e il popolo. È stata la prima sovrana donna che ha sempre cercato di portare avanti gli ideali e i valori trasmessi dai suoi cari. Per non parlare dello stile e dell’eleganza che l’hanno contraddistinta da sempre. Nessuno potrà mai dimenticare quei completi color pastello che era solita indossare, accompagnati da cappelli in tinta e gioielli unici.

Harry in crisi, deve modificare alcune parti del libro-rivelazione

Il libro scritto dal Principe Harry sarebbe dovuto uscire tra qualche giorno, ma a quanto pare la pubblicazione è stata rimandata a causa del periodo di lutto per la Royal family.

Tale notizia sarebbe un bene per il diretto interessato che sembra aver riportato alcuni particolari inediti di cui nessuno è a conoscenza e che potrebbero mettere in cattiva luce alcuni componenti della sua famiglia.

Infatti, il principe Harry vorrebbe modificare alcuni tratti del libro così da non essere catalogato dal popolo e dal resto del mondo come un insensibile dopo la morte della nonna.

Dunque, l’autore dovrà trovare il giusto equilibro tra le rivelazioni tanto attese e gli ultimi eventi reali. Intanto, il principe Harry avrebbe già ricevuto un anticipo di circa 17,5 milioni di sterline per il libro, il contratto complessivo prevede circa 35 milioni di sterline. Inizialmente fu la casa editrice a volere una revisione prima di mettere in pubblicazione il libro. Oggi è il principe a chiedere di poter effettuare una ulteriore aggiornamento.

Su The Sun si legge

Gli editori hanno pagato 20 milioni in anticipo perché sapevano che qualsiasi cosa fosse stata scritta sarebbe stata un colpo enorme per le vendite e l’esposizione in tutto il mondo. Ma la prima bozza che hanno ricevuto è stata deludente perché era un po’ troppo emotiva.

Il libro dovrebbe uscire entro la fine dell’anno e tutti sono curiosi di leggerlo.

