“Verissimo”, Silvia Toffanin in lacrime: “Ho scoperto di essere incinta”

Il secondo weekend di “Verissimo” ha ottenuto ottimi risultati e ancora una volta Silvia Toffanin è riuscita a conquistare il cuore degli italiani che la seguono

Si è concluso un altro weekend ricco di sorprese e colpi di scena in quel di Milano, dove negli studi Mediaset, Silvia Toffanin ha ospitato molti vip che hanno raccontato la loro storia o hanno rivissuto i momenti più belli della loro vita durante il programma “Verissimo“.

Tra questi, c’è stata una nota cantante che ha lasciato tutti a bocca aperta con una retroscena del suo passato. L’episodio è diventato virale ed ha commosso anche la conduttrice.

“Verissimo”, Ilary Blasi: ospite nella prossima puntata?

Cresce l’attesa di vedere Ilary Blasi accanto alla Toffanin a raccontare la sua storia e qualche dettaglio in più sulla separazione da Francesco Totti. I due, per il momento, avrebbero deciso di non farsi vedere in tv, ma quanto durerà questo silenzio stampa?

L’ex letterina sembra convinta a differenza dell’ex marito che qualche settimana fa non ha badato alle conseguenze ed ha rilasciato un’intervista al Corriere della Sera dove ha rivelato particolari sconcertanti.

Per adesso, comunque, non ci sono notizie o anticipazioni di un possibile arrivo della presentatrice romana a “Verissimo” dove qualche mese fa aveva, però, affermato che lo scoop sul presunto tradimento da parte di Totti era stato

un accanimento mediatico

Silvia Toffanin, la cantante ha rivelato la sua gravidanza

Nell’attesa di scoprire altre notizie sulla soap opera romana, soffermiamo l’attenzione sulla rivelazione fatta in studio lo scorso weekend da parte di una nota cantante, Iva Zanicchi.

È entrata in studio insieme al suo grande amico e collega Al Bano e proprio davanti a lui ha raccontato un episodio curioso che ha commosso tutti i presenti e il pubblico a casa. L’artista ha spiegato di essere rimasta incinta in un momento particolare della sua vita visto che all’epoca stava interpretando il ruolo di una vergine. Così ha affermato

HO FATTO SOLO UN MUSICARELLO. DOVEVO INTERPRETARE UNA RAGAZZA CARINA E VERGINE, CHE NON AVEVA CONOSCIUTO UOMO…IO NON ERO MAI STATA VABBÈ…E INVECE LI ERO INCINTA. NON L’HO DETTO A NESSUNO PERCHÉ MI VERGOGNAVO. HO COMINCIATO A STAR MALE. MIA MADRE MI FECE UNA CAMOMILLA POI MI GUARDÒ E DISSE ‘COSA HAI FATTO A MILANO CON QUELL’ANSOLDI?’ E LÌ HO SCOPERTO DI ESSERE INCINTA ED È NATA QUELLA MERAVIGLIA

Sono passati tanti anni da allora, oggi Iva Zanicchi è una cantante molto affermata che sta per iniziare una nuova avventura: “Ballando con le stelle”, presto la vedremo intenta a provare balletti e a mettere in scena grandi performance.

