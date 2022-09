Il Re Carlo e la sua Camilla sono protagonisti di un retroscena clamoroso: i due consorti sembrano non dividere lo stesso letto. Clamorosa scoperta.

Nelle ultime settimane Carlo è al centro dei riflettori. Con il decesso della Regina Elisabetta è, infatti, salito sul trono diventando Re all’età di 73 anni. Al suo fianco, grande cambiamento per la sua Camilla diventata Regina Consorte, il cui compito sarà quello di affiancare il marito nelle sfide che si troverà ad affrontare come Sovrano.

Legati da un sentimento lungo quasi una vita, tra Camilla e Carlo emerge tuttavia un retroscena inaspettato. Innamoratisi da giovanissimi, si sono detti addio per un lungo periodo visto che il primogenito della Regina è stata sposato per diversi anni con Lady Diana.

Ma l’amore tra Camilla e il futuro RE non è mai tramontato tanto che ha fatto da filo conduttore al matrimonio tormentato della Spencer e Carlo: dopo il loro divorzio – e a distanza di anni dalla tragica morte dell’ex – il reale ha detto il fatidico sì con la sua Camilla nel 2005.

Re Carlo e Camilla, scoperta clamorosa: non dormono insieme

Da quando si sono sposati a oggi, Carlo e Camilla non si sono mai lasciati. Uniti da un profondo sentimento, tuttavia emerge un dettaglio inaspettato dalla loro esistenza.

I due hanno un’abitudine un po’ insolita che riguarda la loro sfera molto privata. Niente letto condiviso per la coppia: i due, infatti, dormono in camere separate da tempo.

Dopo l’incoronazione a Re, Carlo si è trasferito con la moglie a Buckingham Palace, e la coppia continua anche qui la sua usanza, tanto che ognuno ha una sua camera.

Dai letti divisi, alle residenze distanti: cosa succede tra il Re Carlo e Camilla

Oltre ai letti separati, sembra che siano prossimi a vivere pesino in dimore diverse.

Sposatisi a Londra per gestire le questioni legate alla monarchia, ognuno ha una sua dimora di campagna. Il Re può passare del tempo libero nell’immensa casa di Highgrove dove ha dato vita un’ambiente nel segno del verde, avendo un parco immenso.

A Camilla invece spetta Wiltshire, la casa dove viveva con il suo primo marito. Dietro questa scelta di vivere separatamente il tempo libero si cela un motivo ben preciso.

mantenere gli equilibri tra vita pubblica e privata

In questo modo non mancherà ai reali di certo il tempo per coltivare i loro interessi e avere molto spazio per se stessi.

