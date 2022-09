“Voglio vestirmi anche io così“ Annalisa sbalorditiva, mostra tutto.. anche troppo.. spettacolo vero – FOTO

Annalisa sbalorditiva, l’ultima foto della cantante ha mandato su di giri i suoi milioni di fan: un abito che più corto non potrebbe essere…

L’ospitata di Annalisa ad “Amici 2022” ha letteralmente rivitalizzato il pubblico in studio. La classe 1985, che l’estate scorsa ha fatto ballare i suoi ammiratori con il singolo “Tropicana“, è stata accolta dalla De Filippi con tutti gli onori.

Con ben 17 dischi di platino e 12 dischi d’oro, “Nali” – questo il soprannome datole dalla conduttrice – ha a dir poco sfondato in termini di popolarità.

Merito anche del suo mentore Rudy Zerbi, che all’epoca della sua prima edizione di “Amici” aveva già scovato un grande talento tra gli allievi del cast: si trattò proprio dell’artista dai capelli rossi che, attualmente, è tra le più apprezzate a livello italiano e internazionale.

Annalisa Scarrone torna sul palcoscenico di “Amici”: le parole di Rudy Zerbi alla sua allieva

Giunta in studio per cantare il suo nuovo singolo “Bellissima“, la Scarrone non ha mancato di trattenersi a chiacchierare con il professore Rudy Zerbi, che all’epoca della partecipazione della cantante al programma fu uno dei primi ad accorgersi del suo talento.

“Era la mia prima edizione ed avevo già scovato un talento” – ha affermato Zerbi con soddisfazione, guardando estasiato la sua pupilla – “guarda cosa è diventata“.

Analizzando il percorso della Scarrone, d’altra parte, dare torto al discografico è praticamente impossibile. Annalisa, oltre ad essere divenuta un’interprete apprezzatissima, è anche una star nel contesto dei social. Il suo ultimo post, a giudicare dai “likes”, sta letteralmente spopolando in termini di consensi.

La cantante è sbalorditiva nella FOTO: spettacolo da perdere la testa – FOTO

Un’immagine che vale più di mille parole, quella che Annalisa Scarrone ha recentemente postato attraverso il suo profilo Instagram, seguito da ben 1,7 milioni di fan.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da ANNALISA (@naliannalisa)

L’abito in pelle a trama leopardata dà risalto alla chioma rossa della cantante e alla sua carnagione diafana, facendola apparire ancora più sensuale.

Le gambe chilometriche della Scarrone, completamente esposte nella foto, hanno mandato su di giri i suoi numerosi fan: “chiamatemi un medico“, “bellissima davvero“, “sei una bomba“.

