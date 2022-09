Francesca Pascale lascia l’Italia? “Bagagli pronti”, l’attacco al Cavaliere non si fa attendere

La neo sposa sui social non ha elemosinato il suo pensiero sulle recenti elezioni italiane, il messaggio è emerso forte e chiaro.

Era il 2011 quando diceva “sì” alla proposta di matrimonio di Silvio Berlusconi che le regalò un enorme diamante prezioso sfoggiato con orgoglio durante tutti gli anni di relazione.

Sembrano passati secoli da quando però Francesca Pascale e l’ex Premer annunciavano la loro separazione nel marzo 2020, in pieno lockdown e con tanto di nota pubblica. Nessuno dei due ne usciva in ogni caso con le ossa rotte, soprattutto la signora che portava a casa una generosa buonuscita e un assegno annuale di tutto rispetto.

Nel tempo Francesca cambia le sue idee politiche e il proprio orientamento sessuale, tanto che nel luglio dello stesso anno viene immortalata con la cantante Paola Turci a bordo di uno yacht in Cilento. Il resto, con il matrimonio delle due amanti, è storia.

Francesca Pascale non ci sta, sui social la protesta si fa seria

Le elezioni politiche italiane non hanno lasciato indifferente la ex moglie del Cavaliere che, spinta dalla sua foga di riscattare il movimento Lgbtq+, non ha potuto non commentare sui social quanto accaduto recentemente nel nostro Paese.

Sembra strano che solo fino a pochi anni fa era il braccio destro del leader del Centro Destra, mentre ora, lo combatte così ardentemente con i fatti e le parole al vetriolo!

Nel suo profilo Instagram nelle ultime ore sono apparsi commenti davvero pesanti contro i vincitori, messaggi che non lasciano fraintendimenti.

In primis è apparsa la foto di Salvini, leader della Lega, con il rosario in mano e sotto la scritta “The end“, poi anche quella di Pillon con la scritta a margine “Bye bye”. Ma la Pascale non si è fermata qui.

“Sogni infranti e bagagli pronti”, che farà ora la Pascale?

Ha deciso di condividere anche la foto della bandiera arcobaleno e la didascalia “Non cederemo di un passo”. Poi ancora il messaggio del giornalista Lorenzo Tosa, che invita a resistere tutti quelli che come lui combattono da anni contro le discriminazioni sessuali.

“Resto qui, non vado da nessuna parte. NOI restiamo qui”. Si legge alla fine del messaggio.

Peccato che la neo sposa, appena due mesi fa, quando era nell’aria la possibile restrizione delle libertà acquisite dalle comunità Lgbtq+, aveva pubblicato un messaggio social più che esplicativo e di altro tenore. Ve lo ricordate?

Se dovessero vincere: sogni, speranze e bagagli pronti

Allegato anche l’hashtag #maiconisovrnisti. Che cosa è cambiato ora? Paura di espatriare o rinata voglia di proseguire con la sua battaglia personale?

