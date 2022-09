Francesco Totti, primo compleanno da single…o quasi. Cena privata con i figli e Noemi, Ilary reagisce così

Il Pupone ha festeggiato per la prima volta il compleanno senza Ilary, è stato però paparazzato accanto alla sua nuova fiamma in un piccolo ristorante fuori dalla Capitale.

Per molti potrebbe sembrare un compleanno da dimenticare ma forse questi primi 46 anni festeggiati in solitaria da Francesco Totti non sono stati così male.

Secondo quanto riportato da Il Messaggero, l’ex Capitano della Roma ha ufficializzato la relazione con la nuova fiamma Noemi Bocchi portandola al ristorante assieme ai due figli maggiorenni, ovvero Christian e Chanel.

Totti e Bocchi fanno sul serio, compleanno insieme

Proprio questi due hanno accettato di buon grado la nuova relazione del padre, tanto da non provare rancore per la separazione avvenuta con la loro madre adorata.

Sia Christian che Chanel, infatti, nei rispettivi social ieri hanno pubblicato una foto con Francesco e la dedica che ogni padre vorrebbe sentirsi dire. “Auguri vita, ti amo da morire” il maschio, mentre “Auguri all’unico uomo della mia vita, ti amo tantissimo” Chanel.

Una cena quindi intima e riservata per il festeggiato che ha scelto per il suo compleanno un locale molto piccolo fuori del centro della Capitale per non dare nell’occhio.

Scatta il bacio al ristorante, che dirà Ilary?

Peccato però che la stampa nazionale lo pedini costantemente, non è passata inosservata quindi la presenza di Noemi che sembrava affiatata e serena accanto al suo uomo.

Il Messaggero spiega che i due piccioncini si sono stretti e baciati diverse volte, sotto lo sguardo complice dei figli che sorridevano nel vedere la gioia ritrovata del padre.

Mentre nel profilo social del calciatore sono arrivati auguri da parte di ex colleghi e amici, assente invece ogni messaggio della ex moglie che si è tirata indietro e ha lasciato perdere questa ricorrenza che, ormai, non le “appartiene” più.

La loro separazione non è stata semplice ma sono ancora molti i fan che sperano che tra di loro, prima o poi, ci possa essere una nuova amicizia almeno per il bene dei figli nati dal loro precedente amore.

