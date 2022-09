Lidl, “Vieni a scoprirle in negozio”, la nuova offerta va a ruba: che cos’è

Lidl ha pubblicato una nuova offerta per i clienti che va già a ruba, scopriamo tutti i dettagli al riguardo e fino a quando è disponibile

Lidl non smette mai di stupire i clienti che ogni giorno ripongono fiducia in una delle aziende più di successo nel settore alimentare e non solo. Si tratta di una catena presente da Nord a Sud, dalle realtà più piccole a quelle più grandi.

Pensate che il primo punto vendita aperto nel nostro Paese è stato quello di Arzignano, oggi il più piccolo. Era il 1992. Dall’epoca l’azienda si è evoluta notevolmente, rispettando sempre le esigenze del cliente.

Lidl, la storia

Erano gli anni Trenta quando un membro della famiglia Schwarz fondò Lidl & Schwarz Lebensmittel-Sortimentsgroßhandlung. Lidl, dunque, ha origine tedesca ed opera sottoforma di discount con un rapporto qualità-prezzo unico.

Attualmente sono presenti nel mondo circa 13.000 supermercati e il fatturato negli ultimi anni è cresciuto notevolmente. L’azienda cerca sempre di interagire e rapportarsi con le persone, per tale ragione è possibile trovare sempre offerte e promozioni nuove e originali sia settimanalmente che mensilmente.

Inoltre, sono stati aperti profili social per ogni Paese e quello legato all’Italia ha più di 800mila follower che lo seguono e sono sempre attenti alle novità in arrivo.

L’ultima offerta

Proprio sul profilo social è stata appena pubblicata l’ultima offerta Lidl. Si tratta di una promozione di un prodotto gustoso e facile da cucinare.

Sotto alla foto condivisa si legge

Te lo assicuriamo: crocchette Jamon con formaggio Manchego così, non ne hai mai provate! Vieni a scoprirle in punto vendita.

Crocchette di prosciutto e formaggio, soffici dentro e croccanti fuori. Da accostare ad una bibita come la sangria o ad un bicchiere di vino. Un’alternativa alle solite crocchette o supplì da fare al forno o nella friggitrice ad aria.

Sono tanti i clienti che hanno già provato il prodotto ed hanno lasciato una recensione sotto al post

assolutamente da provare

Poi ancora

qualità-prezzo ottimo

Qualcun altro ha aggiunto una reazione all’immagine come un cuore, un applauso o un semplice like. Insomma, anche questa volta, Lidl ha fatto centro e c’è chi è già curioso di sapere quale sarà il prossimo prodotto da provare.

EROS E MICHELLE INSIEME, IL MOTIVO. GUARDA VIDEO