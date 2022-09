Sapevate che la Regina Elisabetta poteva guidare senza patente? C’è un motivo ed è molto originale, qual è

È morta all’età di 96 anni la regina Elisabetta, madre e nonna non solo dei suoi figli e nipoti ma di un intero regno che oggi piange la sua scomparsa dopo 70 anni al trono. Ha lasciato la corona in mano del primogenito Re Carlo III che ha giurato di portare avanti gli ideali e i valori trasmessi dalla mamma.

Icona di stile ed eleganza, la queen è stata unica sotto ogni punto di vista: dal suo modo di vestire ai suoi animali, per non parlare del fatto che guidava senza avere la patente.

La regina Elisabetta e il testamento

Dopo aver appreso la notizia della sua morte, tanti si sono chiesti a chi avesse lasciato il suo patrimonio la Regina Elisabetta. In realtà, il testamento è segreto e mai nessuno, tranne i diretti interessati, potranno avere informazioni al riguardo.

Ma sui media locali e in alcune trasmissioni si leggono e ascoltano alcuni dettagli. Secondo alcune fonti provenienti direttamente da Londra, sembra che Harry e Meghan resteranno a bocca asciutta, dal momento che la queen avrebbe modificato il testamento lo scorso agosto proprio per escludere i due.

Non sappiamo se tali informazioni siano vere, ma qualora lo fossero, i 300 gioielli di diamanti, rubini, perle e ori, andrebbero a Kate e Charlotte, figlia di William. Mentre, gli animali sarebbero ereditati dalla principessa Anna e da Andrea, la prima riceverebbe i cavalli e il secondo i cani.

Una regina senza patente

Come anticipato, la regina Elisabetta avrebbe guidato senza patente per tutti questi anni. Si tratta di una cosa illegale, ma cosa succede se sei una sovrana?

È stato condiviso un video su Tik Tok dove un utente avrebbe spiegato il motivo per cui la regina non ce l’aveva. A quanto pare nel Regno Unito si può guidare senza patente ma a una condizione: avere un permesso da parte della Regina e quale migliore concessione se non a se stessa?

Dunque, la Sovrana ha avuto il privilegio di guidare qualsiasi macchina senza avere bisogno della patente.

