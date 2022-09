“I Soliti Ignoti”: una puntata da veri primati. Prima la tensione e poi la liberazione totale. Amadeus è senza parole

“I Soliti Ignoti” sono tornati ormai da un po’ di puntate nel prime-time di Rai 1. La trasmissione condotta con grande successo dall’amatissimo Amadeus è ritornata nella sua versione classica. In studio persone “normali” che si calano nei panni dell’investigatore per scoprire le identità nascoste.

Per il momento, infatti, la versione con i vip in studio che hanno giocato per donare le somme vinte è stata messa da parte. Ed ecco che in queste sere ne stiamo vedendo delle belle. Nella puntata di ieri in studio è successo di tutto. Il conduttore letteralmente a bocca aperta.

Inizia la sfida con la concorrenza: si fa sul serio

Ieri sera è iniziato ufficialmente lo scontro stagionale tra Mediaset e Rai nella fascia del prime-time. Canale 5, infatti, ha lanciato il ritorno di “Striscia la notizia” con al timone l’inedita coppia Alessandro Siano e Luca Argentero. Messa da parte dunque l’edizione estiva di “Paperissima Sprint” si comincia a fare sul serio.

Chi avrà vinto la sfida tra le due trasmissioni? Ancora troppo presto per dirlo. Nel mentre possiamo dire però che Amadeus ha proposto una puntata con il botto. In studio, tra le identità da scoprire un volto della tv: una delle giovani attrici che prendono parte alla soap opera “Il paradiso delle signore”: Gaia Bavaro che veste i panni di Gemma Zanatta. E sul finire di puntata un risultato scoppiettante.

“I Soliti Ignoti”: puntata da record e Amadeus senza parole

Puntata da record quella di ieri sera de “I Soliti Ignoti” così clamorosa da rendere lo stesso Amadeus incredulo. In studio, infatti, è stata vinta una delle cifre più alte di sempre.

La coppia in gioco, due sorelle di Roma, è riuscita a portare a casa una somma che sfiora i tre zeri:

indovinando l’abbinamento del parente misterioso le giovani hanno terminato la puntata con una pioggia di soldi, ben 94 mila euro, un lungo abbraccio e tante lacrime.

Il pubblico in studio si è alzato in piedi e ha lanciato per loro un lungo applauso, Amadeus, rimasto senza parole per l’intuito pazzesco, si è complimentato con le ragazze portando a casa, per il suo programma, una puntata super.

EROS E MICHELLE INSIEME, IL MOTIVO. GUARDA VIDEO