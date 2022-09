Alberto Matano, la frecciatina alla D’Urso non passa inosservata: “mi fate volare”. Scena epica sui social

Alberto Matano, le ultime dichiarazioni rilasciate dal giornalista non sono passate inosservate: Barbara D’Urso “umiliata” di fronte a tutti

È ricominciata da qualche settimana l’implacabile sfida auditel che vede contrapposti Alberto Matano e Barbara D’Urso. I due conduttori, entrambi indiscutibilmente professionali e impeccabili nel loro mestiere, si danno battaglia a colpi di share ormai da qualche anno.

Se Barbara D’Urso è il volto di “Pomeriggio Cinque” fin dal primo appuntamento con il programma, per Matano le cose sono andate alquanto diversamente. Il conduttore, subentrato a Tiberio Timperi, si è dovuto guadagnare l’affetto dei telespettatori puntata dopo puntata.

Da tre anni a questa parte, il pubblico che segue Rai 1 ha imparato ad apprezzarlo ogni giorno di più. Il giornalista, a ben giudicare, sembra essere l’unico in grado di tener testa alla trasmissione di Canale Cinque.

“Pomeriggio Cinque” vs “La vita in diretta”: una sfida a colpi di auditel

È risaputo il fatto che “Pomeriggio Cinque”, da un po’ di tempo a questa parte, non eserciti più la stessa presa sul pubblico fedele a Mediaset.

La concorrenza rappresentata da “La vita in diretta”, che va in onda nella medesima fascia oraria, ha contribuito a determinare il calo di ascolti. Due professionisti del calibro di Matano e della D’Urso, al timone di format tutto sommato piuttosto simili, non possono che fare scintille.

Lo scorso anno, i telespettatori avevano accordato la loro preferenza al talk show di Rai 1, che in fatto di share riusciva sempre a superare (talvolta anche con differenze minime) la trasmissione rivale.

Ma come sta proseguendo la gara auditel nel corso di questo inizio di stagione? L’ultimo post di Alberto Matano, tra le righe, sembrerebbe aver messo in chiaro ogni cosa.

Alberto Matano, la frecciatina alla D’Urso non passa inosservata: “mi fate volare”

Anche quest’anno, per la trasmissione di Canale Cinque non sembra esserci storia. “La vita in diretta”, seppur con una differenza davvero risicata, si conferma il programma leader della fascia pomeridiana.

Alberto Matano, tramite l’ultimo scatto pubblicato su Instagram, parrebbe addirittura aver voluto sottolineare la questione di fronte a tutto il popolo del web.

“Buon sabato a voi, e grazie perché ci fate volare sempre di più”

ha scritto il presentatore, che con questa frase a dir poco inequivocabile, a detta dei followers, avrebbe lanciato una frecciatina neanche troppo velata alla collega Barbara D’Urso.

