Sanremo 2022, ti ricordi il vincitore? La scena che vi siete persi e che passerà alla storia

Festival di Sanremo 2022, ricordate la scena epica che ha visto coinvolto il vincitore? È destinata a passare alla storia: il motivo

Mentre sono in corso tutti i preparativi per il 73esimo Festival della canzone italiana, ripercorrere le precedenti edizioni della tanto attesa gara canora ci ha permesso di riportare a galla alcuni momenti a dir poco epici avvenuti sul palcoscenico.

Nel corso del Festival 2022 – trasmesso dal Teatro Ariston nel periodo tra l’1 e il 5 febbraio – le sorprese si sono letteralmente succedute una dietro l’altra, proprio come le stesse co-conduttrici che hanno affiancato Amadeus.

Ornella Muti, Lorena Cesarini, Drusilla Foer, Maria Chiara Giannetta e Sabrina Ferilli sono state, in ordine di apparizione, le cinque star che hanno impreziosito la kermesse canora, guidate da un direttore artistico alla sua terza esperienza sanremese e in splendida forma.

Festival di Sanremo 2021: tutti i record della 72esima edizione

Nessuno avrebbe mai potuto immaginare che, dopo un’edizione priva del contributo del pubblico (come era accaduto per la 71esima), il Festival di Sanremo 2022 sarebbe arrivato ad ottenere un simile risultato in termini di share.

Con una media superiore al 58% per quel che concerne le cinque puntate, ed un picco dell’81% in corrispondenza della proclamazione del vincitore, la 72esima edizione del Festival è stata l’edizione dei record in piena regola.

Blanco e Mahmood, che hanno trionfato grazie al singolo “Brividi“, erano dati per favoriti fin dalla prima puntata. Ciò nonostante, quando il direttore artistico ha annunciato al pubblico dell’Ariston la loro vittoria, la reazione di uno dei due cantanti ha davvero superato ogni immaginazione. Ricordate quello che accadde in quel preciso momento?

Sanremo 2022, vincono Mahmood e Blanco: la scena che passerà alla storia

Dopo esser stato proclamato vincitore del Festival di Sanremo 2022 assieme al collega Mahmood, Blanco si è reso protagonista di un gesto che, all’epoca, non mancò di paralizzare (e al contempo commuovere) il pubblico di Rai 1.

Il cantante, incredulo di fronte al risultato ottenuto, era corso in platea per abbracciare e baciare la mamma, da sempre sua prima e più accanita fan.

Una scena destinata a passare alla storia, quella di Blanco che stringe a sé la sua mamma, a dir poco inconsapevole del successo che, nel giro di qualche settimana, avrebbe raggiunto a livello mondiale.

