Sabrina Salerno si è mostrata incredibile: indosso un abito molto aderente, le sue aperture hanno fatto gioire i fan. Le curve della showgirl genovese sono esplosive.

Showgirl, attrice, cantante e conduttrice. Sabrina Salerno da anni lascia sempre senza fiato, tra la sua bellezza e i suoi tanti talenti.

Dalla personalità forte e carismatica, ha conquistato gli schermi a partire dagli anni Ottanta: a scoprirla il produttore Claudio Cecchetto e da allora ha raggiunto una grande fama. Tra hit e format, le sue forme da pin-up hanno fatto sognare intere generazioni: dopo quarant’anni il suo fascino continua a mandare in tilt anche il popolo del web.

La Salerno è in particolare molto attiva su Instagram dove conta ben 1,3 milioni di follower incantati dai suoi scatti incredibili, capaci di scatenare sempre un fiume di cuori, come è accaduto con l’ultimo condiviso.

Sabrina Salerno, l’abito non contiene le cure proromperti

Il tempo passa, ma non per Sabrina Salerno. La bellezza della showgirl ligure è una costante come dimostrano le sue foto incredibili condivise sulla sua seguitissima pagina Instagram.

A catalizzare l’attenzione un nuovo scatto in cui si è mostrata pazzesca con indosso un abitino blazer molto stretto a tal punto da aprirsi nei punti più esplosivi di Sabrina.

Scollato e cortissimo, ha messo così in evidenza il suo fisico da dea, scatenando il popolo del web accorso a spendere complimenti.

Sabrina Salerno: visione da infarto, fisico irresistibile

Tra cuori e commenti, l’ultimo post di Sabrina Salerno ha conquistato un grande successo.

“Il paradiso all’improvviso”

Sono solo alcune delle parole in accompagnamento al post. Parole che dimostrano quanto il fascino della showgirl sia sempre capace di far battere i cuori del pubblico. Oltre al fisico il suo sguardo magnetico scatena le fantasie.

