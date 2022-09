Prima di iniziare l’avventura a “Ballando con le stelle“, Iva Zanicchi si lascia andare a qualche dichiarazione su una nota giudice: cosa ha rivelato

Iva Zanicchi sarà una delle concorrenti di “Ballando con le stelle” e la sua presenza in studio è molto attesa dal pubblico italiano che non vede l’ora di vederla all’opera insieme al suo compagno di ballo.

Nell’attesa, la cantante ha rilasciato un’intervista al giornale Nuovo dove ha fatto alcune dichiarazioni sul programma e sullo staff e proprio riguardo ad un giudice ha rivelato il suo punto di vista che ha lasciato tutti a bocca aperta.

“Ballando con le stelle“, gli ultimi dettagli sul programma

Manca sempre meno all’inizio di “Ballando con le stelle” e Milly Carlucci è pronta ad iniziare la nuova edizione in compagnia di veterani e tante altre persone che per la prima volta si apprestano a vivere l’esperienza del talent.

La conduttrice è stata ospite a “Domenica in” dove ha rivelato gli ultimi dettagli sulla trasmissione che inizierà l’8 ottobre. In particolare, ha detto la sua su uno dei concorrenti, Enrico Montesano affermando

È un miracolo che ha accettato, un regalo enorme perché lui è il cinema, il teatro un vero mito ed Alessandra Tripoli lo sta portando nel nostro mondo, nella danza.

Iva Zanicchi: cosa pensa su Selvaggia Lucarelli

Iva Zanicchi non sta più nella pelle e non vede l’ora di farsi conoscere dal pubblico italiano anche sotto questo punto di vista. “Ballando con le stelle” sta per partire e la cantante si sta preparando al meglio per dare il massimo.

Ha già conosciuto il ballerino che l’assisterà durante il percorso, la giuria e gli altri compagni. Nell’intervista a Nuovo ha detto la sua su Selvaggia Lucarelli ed ha affermato

Non credo sia davvero cattiva, anzi secondo me per lei è anche faticoso parlare sempre male degli altri

Poi ha aggiunto

La considero una donna molto intelligente che si diverte a giocare interpretando un ruolo ben preciso.

Inoltre, la cantante è convinta che la giornalista non favorirà il fidanzato Lorenzo Biagiarelli che è in gara. I telespettatori, invece, che hanno seguito gli aggiornamenti sul web ritengono che la presenza del cuoco non sia tra le migliori vista la storia d’amore con il giudice. Non ci resta che attendere l’inizio del programma per scoprire quale sarà l’epilogo della faccenda.

MATTIA LUCONI IL DOLORE DEL PADRE. IL SERVIZIO NEL TG DI YESLIFE. GUARDA VIDEO