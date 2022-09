Elodie ammalia e seduce, “come una belva” ipnotizza i fan: spacco vertiginoso e décolleté audace, FOTO

La cantante per l’intervista a “Stasera c’è Cattelan” del 27 settembre ha sfoggiato un look animalier davvero audace e aggressivo. Vediamolo subito.

L’ultima hit lanciata in radio è tra i brani più trasmessi di questo periodo, proiettandola ancora più in alto nelle classifiche nazionali.

Parliamo di Elodie che con il suo ‘Bagno a mezzanotte’ è entrata prepotentemente nel cuore dei fan che la seguono dal suo esordio giovanissima tra i banchi di “Amici”.

Strada in salita per lei, un successo dietro l’altro che ha avuto modo di confessare anche intervistata recentemente da un altro grande nome della tv che l’ha voluta come protagonista del suo show.

Cattelan intervista Elodie, parole di fuoco

Martedì 27 settembre 2022, in seconda serata, i telespettatori hanno avuto modo di ascoltare l’intervista di Elodie che si è concessa a “Stasera c’è Cattelan”.

Ha parlato dei suoi successi discografici e del nuovo amore ritrovato con Andrea Iannone, ex pilota di MotoGp, con cui si frequenta da appena due mesi.

Lo share registrato per la puntata è stato discretamente alto, pari al 3,2% con 304mila spettatori. Sarà stato merito anche del look sfoggiato dalla bella cantante?

Elodie conquista in animalier, pantera famelica?

Pelle ancora abbronzata dall’estate appena finita, capelli mossi lunghi fino alle spalle e un makeup leggero firmato @mrdanielmakeup che però metteva in evidenza i suoi tratti etnici marcati.

La cantante ha sfoggiato però anche con grande disinvoltura un abito lungo senza maniche con drappeggio sul punto vita e spacco vertiginoso con tessuto animalier zebrato sui toni del nero e coccio.

Nel suo profilo Ig si mostra come una pantera aggressiva pronta ad attaccare, come lei stessa ha poi anche scritto nella didascalia che ha accompagnato la foto:

Lei che belva si sente?🐈

Ha ironizzato però anche sul concetto di “belve” visto che la seconda ospite della serata con Cattelan è stata Francesca Fagnani, amata conduttrice proprio del programma “Belve”. In ogni caso il post di Elodie ha ottenuto in poche ore oltre 160mila like. Non male!

