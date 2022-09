Forno, esiste un modo per risparmiare sulla bolletta: qual ‘è

Agli amanti della cucina e in particolare del forno, sapete come poter risparmiare? C’è un modo che nessuno conosce

L’estate sembra averci salutato definitivamente, le giornate si accorciano e c’è chi ha già cambiato le proprie abitudini. Coperte, felpe, divano e cucina. Così si accendono le luci, inizia la stagione delle tisane e dei dolci fatti in casa.

Quest’anno, però, si potrebbe presentare un problema: il caro bollette, come fare? In questo articolo vogliamo rivelarvi un modo incredibile per poter risparmiare sull’accensione del forno. Scopriamo tutti i dettagli.

Caro bollette, i dati preoccupano gli italiani

La preoccupazione degli italiani aumenta. L’importo sulle bollette è toccato quote esponenziali e la situazione è disarmante. Molte attività commerciali rischiano di chiudere definitivamente e c’è chi ha già tirato giù la saracinesca.

Secondo quanto si legge sul sito di Tecnoandroid.it, il 10% delle attività potrebbe chiudere temporaneamente, il 15% per sempre. I dati delle associazioni di categoria, a livello generale indicano circa 120mila imprese, di cui 17mila pubblici esercizi, in crisi per l’aumento sia del prezzo di materie prime che di prezzi di bollette. Dunque, molte persone potrebbero perdere il proprio lavoro.

A quanto pare i settori più colpiti dai rincari energetici sono quelli del commercio al dettaglio, soprattutto il settore alimentare, la ristorazione, la filiera turistica, e i trasporti.